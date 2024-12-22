В столице Йемена Сане прогремели мощные взрывы

Семь человек погибли и девять пострадали в результате столкновения легковушки и микроавтобуса в Антрацитовском районе Луганской народной республики, проинформировал глава региона Леонид Пасечник. Инцидент произошел на автодороге Ровеньки — Дьяково. Уточняется, что среди пострадавших один ребенок.