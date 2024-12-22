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В столице Йемена Сане прогремели мощные взрывы. Авиаудары по 3,5-миллионному городу наносят силы коалиции США и Великобритании.
Как заявили в Пентагоне, целью атак стали ракетный склад и командный центр хуситов. Точное число погибших и пострадавших пока остаётся неизвестным.
Кадры взрывов в Сане выложили в Telegram-канале SHOT.
Инцидент произошёл вскоре после того, как йеменские хуситы нанесли ракетный удар по Тель-Авиву ранним утром 21 декабря. «Радио 1» передавало, что израильская система ПВО «Железный купол» не смогла перехватить баллистическую ракету, которая упала на детскую площадку в центре города.
По данным ЦАХАЛ, при атаке в Тель-Авиве на тот момент пострадали 15 человек, большинство из которых получили лёгкие ранения от осколков стёкол.
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«Силы США нанесли точечные удары по складу ракет и командно-операционному центру, использовавшимся поддерживаемыми Ираном хуситами на подконтрольной им территории Саны», — официально подтвердило свои действия Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X.
Кадры взрывов в Сане выложили в Telegram-канале SHOT.
Инцидент произошёл вскоре после того, как йеменские хуситы нанесли ракетный удар по Тель-Авиву ранним утром 21 декабря. «Радио 1» передавало, что израильская система ПВО «Железный купол» не смогла перехватить баллистическую ракету, которая упала на детскую площадку в центре города.
По данным ЦАХАЛ, при атаке в Тель-Авиве на тот момент пострадали 15 человек, большинство из которых получили лёгкие ранения от осколков стёкол.
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Мария Моисеева