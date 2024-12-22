SHOT: в Орле прогремело около десяти глухих взрывов

Фото: iStock/dzika_mrowka
Над Орлом раздалась серия мощных взрывов. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.
Очевидцы сообщили Telegram-каналу SHOT, что в небе прозвучало около 10–12 глухих взрывов, а на окраинах города были видны яркие вспышки. На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
В ночь с 21 на 22 декабря «Радио 1» передавало, что жители Казани сообщили о взрыве в районе жилого комплекса «Арт-Сити», расположенного недалеко от ЖК «Лазурные небеса», который ранее утром подвергся атаке беспилотников.
Днем 21 декабря сообщалось, что ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР.
Читайте также:
«Вели себя как нелюди»: в Курской области рассказали о расстрелах ВСУ мирных граждан
Baza: жильцы атакованной ВСУ квартиры в Казани рассказали о спасении
Узнали число госпитализированных жителей Рыльска после обстрела ВСУ
В ночь с 21 на 22 декабря «Радио 1» передавало, что жители Казани сообщили о взрыве в районе жилого комплекса «Арт-Сити», расположенного недалеко от ЖК «Лазурные небеса», который ранее утром подвергся атаке беспилотников.
Днем 21 декабря сообщалось, что ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР.
Читайте также:
«Вели себя как нелюди»: в Курской области рассказали о расстрелах ВСУ мирных граждан
Baza: жильцы атакованной ВСУ квартиры в Казани рассказали о спасении
Узнали число госпитализированных жителей Рыльска после обстрела ВСУ
Мария Моисеева