Осудивший СВО россиянин получил суровый срок за работу на Киев
Суд в Крыму вынес приговор местному жителю, обвиняемому в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
По версии следствия, мужчина, являясь противником проведения спецоперации, в одной из соцсетей связался с представителем СБУ. От куратора он получил задание собирать информацию о расположении российского вооружения и оборонительных сооружений.
В Советском районе крымчанин навел справки о передвижении военной колонны и передал иностранной стороне для использования против интересов России.
Противоправную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Фигуранта признали виновным, назначив ему наказание в виде 16 лет колонии строгого режима.
