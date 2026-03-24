Осудивший СВО россиянин получил суровый срок за работу на Киев

Житель Крыма получил 16 лет колонии за госизмену
Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Крыму вынес приговор местному жителю, обвиняемому в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.



По версии следствия, мужчина, являясь противником проведения спецоперации, в одной из соцсетей связался с представителем СБУ. От куратора он получил задание собирать информацию о расположении российского вооружения и оборонительных сооружений.

В Советском районе крымчанин навел справки о передвижении военной колонны и передал иностранной стороне для использования против интересов России.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Фигуранта признали виновным, назначив ему наказание в виде 16 лет колонии строгого режима.

Лидия Пономарева

