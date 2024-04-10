Осуждённого Игоря Стрелкова попросили отправить на спецоперацию

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Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) попросили отправить на спецоперацию в качестве командира взвода. Об этом пишет Baza, ссылаясь на соответствующий документ.
Согласно сообщению, ещё в конце января в одной из войсковых частей утвердили кандидатуру Стрелкова на должность командира взвода. Тогда же попросили начальника пункта отбора на военную службу по контракту направить его в ДНР.
Напомним, 25 января текущего года Стрелкова приговорили к четырём годам колонии за призывы к экстремистской деятельности. Согласно российскому законодательству осуждённые за экстремизм не могут заключать контракт с Минобороны РФ.
При этом его адвокат Александр Молохов считает, что у Стрелкова есть все шансы попасть на СВО, если апелляционный суд отменит приговор. Заседание состоится 15 мая. Есть и другой вариант: если президент России Владимир Путин помилует его и снимет с него судимость.
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Напомним, 25 января текущего года Стрелкова приговорили к четырём годам колонии за призывы к экстремистской деятельности. Согласно российскому законодательству осуждённые за экстремизм не могут заключать контракт с Минобороны РФ.
При этом его адвокат Александр Молохов считает, что у Стрелкова есть все шансы попасть на СВО, если апелляционный суд отменит приговор. Заседание состоится 15 мая. Есть и другой вариант: если президент России Владимир Путин помилует его и снимет с него судимость.
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Элина Позднякова