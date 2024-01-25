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Появилось видео с задержанием сторонника Стрелкова после оглашения приговора

После оглашения приговора Стрелкову задержаны три человека
25 января 2024, 14:51

Видео: «Радио 1»

25 января Мосгорсуд приговорил бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. После оглашения приговора возле здания суда собрались сторонники осужденного. Сотрудники правоохранительных органов задержали как минимум троих человек. Об этом рассказала корреспондент «Радио 1» Евгения Парфентьева.


На кадрах видно, как полицейские уводят молодого человека, стоящего с плакатом «Свободу Стрелкову».

Стрелков осужден за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете по статье 280 УК РФ. Экс-министр обороны ДНР 22 мая 2022 года опубликовал посты в телеграм-канале с рассуждениями о Крыме и денежном довольствии военнослужащих.

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«Служу отечеству»: Стрелков отреагировал на приговор суда

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#радио
#сотрудники
#днр
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«Нафтогаз Украины» подвергся мощной кибератаке
Компания «Нафтогаз Украины» сообщила сбоях в работе из-за масштабной кибератаки
25 января 2024, 15:27

Фото: istock / SergBob

На корпорацию «Нафтогаз Украины» совершена масштабная кибератака. Об этом сообщает компания в своем Телеграм-канале.

«Зафиксирована масштабная кибератака на один из дата-центров, который используют наши компании», — сообщили в организации.
Отмечается, что официальный сайт и колл-центр сейчас не работают. Информацию о сроках восстановления работы компания предоставит позже.

Также сообщается о сбоях в работе «Укрпочты». В Facebook* оператор заявил, что на данный момент сотрудники почтовых отделений Украины могут только выдавать посылки и принимать платежи.

Помимо этого, нарушения в работе зафиксированы в украинской информационной системе «Шлях», которую применяют в работе пограничные службы. Об этом сообщили в «Укртрансбезпеке». О причинах сбоя информацию не сообщали.

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Касинцева, прятавшего Трепову*, приговорили к 1 году 9 месяцам колонии
25 января 2024, 15:24

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Дмитрия Касинцева, в квартире которого пряталась после теракта Дарья Трепова*, приговорили к 1 году 9 месяцам колонии.
Shot пишет, что мужчину взяли под стражу в зале суда. Все гражданские иски к нему отклонили. Трепова* по гражданским искам должна заплатить 16 495 000 рублей.

Сегодня на оглашение приговора Дарья Трепова* пришла в ярком свитере с мандаринами. Её приговорили к 27 годам колонии и штрафу в 600 тысяч рублей.

Напомним, 2 апреля 2023 года Дарья Трепова пришла на творческую встречу Владлена Татарского и вручила ему статуэтку с его изображением и взрывчаткой внутри. Во время судебного заседания девушка уверяла, что ей не было известно, что внутри статуэтки заложена взрывчатка. Она думала, что там прослушка. Свою вину Трепова не признала. По ей словам, до теракта она вообще не знала, кто такой Владлен Татарский.

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*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#приговор
#суд
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Сторонники экс-министра ДНР скандируют у здания Мосгорсуда «Свободу Стрелкову»
25 января 2024, 14:35

Фото: «Радио 1»

25 января Мосгорсуд вынес приговор экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину). Его приговорили к четырем годам колонии общего режима по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. У здания Мосгорсуда образовалась толпа, которая скандирует «Свободу Стрелкову». Об этом сообщила корреспондент «Радио 1» Евгения Парфентьева.

18 июля 2023 года было возбуждено дело в отношении бывшего главы Минобороны ДНР после двух публикаций в личном Телеграм-канале Стрелкова, в которых он рассуждает на тему Крыма и денежном довольствии военных. Спустя три дня Стрелкова задержали.

Стрелков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете). После оглашения приговора и уточняющего вопроса судьи, понятен ли ему приговор, фигурант сказал: «Служу отечеству».

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#приговор
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#днр
#минобороны
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Жена Стрелкова заявила о намерении обжаловать приговор
25 января 2024, 14:27

Фото: «Радио 1»

25 января Мосгорсуд приговорил бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии общего режима по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Об этом рассказала корреспондент «Радио 1» Евгения Парфентьева.

«Мы будем обжаловать приговор», — заявила супруга Стрелкова после его оглашения.
Стрелкова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете). Отвечая на вопрос судьи, понятен ли ему приговор, фигурант заявил: «Служу отечеству».

Поводом для возбуждения дела стали две публикации в личном Телеграм-канале Стрелкова от 25 мая. В одном из постов он рассуждает о Крыме, во втором — о денежном довольствии военных.

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#днр
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Жительнице ХМАО пришлось самостоятельно рыть мерзлую землю для могилы матери
Жительнице ХМАО пришлось самостоятельно копать могилу для матери
25 января 2024, 14:20

Фото: iStock/David_Bokuchava

В городе Мегион в ХМАО родственникам умершей женщины пришлось самостоятельно выкапывать матери могилу на кладбище, так как его администрация не смогла выполнить план работ и потребовала за данные услуги слишком большие деньги. Об этом сообщает портал 72.ru.
По словам дочери умершей женщины, при организации похорон на кладбище им сообщили, что закончились подготовленные места. Она уточнила, что каждую осень там готовится около 150 могил, однако в этот раз данный план не выполнили. Тогда родственникам предложили нанять рабочих, чтобы выкопать могилу и обозначили сумму в 60 тысяч рублей. Но данная сумма оказалась слишком большой для семьи.

«Мы решили копать сами, но за два дня не удалось выкопать даже метра», - рассказала женщина.

Позже ей все же удалось найти людей, который согласились выполнить работу за меньшие деньги. Похороны состоялись.

Навещая могилу матери, женщина увидела на кладбище мэра города и рассказала ему о произошедшем. Он извинился перед ней и пообещал компенсировать все затраты.

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В Новотроицке при обрушении на станции погибли люди

В Москве пьяный мужчина ударил ножом случайную прохожую
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В Японии поджигателя студии Kyoto Animation приговорили к смертной казни
25 января 2024, 14:02

Фото: iStock/AlexLMX

Окружной суд Киото признал виновным и приговорил к смертной казни 45-летнего Синдзи Аобу, который в июле 2019 года поджег японскую анимационную студию Kyoto Animation. Из-за поджога погибли 36 человек. Об этом сообщает агентство Kyodo.
По информации источника, что суд признал злоумышленника вменяемым, хотя сторона защиты настаивала на том, что мужчина находился в бреду, по этой причине он ограниченно дееспособен.

Напомним, возгорание в студии Kyoto Animation произошло 18 июля 2019 года. Преступник проник в здание с двумя канистрами бензина и устроил пожар, из-за чего также пострадали 33 человека. Мужчина также получил травмы, после он объяснил свой поступок тем, что студия украла у него идею по созданию произведения.

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Игоря Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима
25 января 2024, 14:02

Фото: «Радио 1»

Мосгорсуд огласил приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), который обвиняется в призывах к экстремистской деятельности. Его приговорили к четырем годам колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент «Радио 1» Евгения Парфентьева из зала суда.
Дело в отношении экс-министра обороны ДНР было возбуждено 18 июля 2023 года. Стрелкова задержали в Москве спустя 3 дня. Ему вменяют статью 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Основанием для возбуждения дела стали два поста в личном Телеграм-канале Стрелкова от 25 мая. В одной из записей он рассуждает о Крыме, во второй — о денежном довольствии военнослужащих. В материалах уголовного дела также есть комментарии некоего крымчанина, который, как утверждается, при чтении этих постов испытывал возмущение.

Прокурор Алексей Попов требовал приговорить Стрелкова почти к максимально возможному сроку – 4 года и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься администрированием сайтов в интернете на протяжении трех лет.

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В Уфе 72-летняя неходячая пенсионерка два дня пролежала под трупом мужа
25 января 2024, 14:02

Фото: istock / maxim4e4ek

В Уфе 72-летняя пенсионерка два дня пролежала под телом умершего мужа. Об этом сообщил Телеграм-канал Mash Batash.
По данным источника, женщина не могла самостоятельно передвигаться 2 месяца, за ней ухаживал ее муж. В один из дней мужчине стало плохо и он упал на жену.

Пенсионерку смогли вытащить из-под мертвого тела только через два дня, когда к ней пришли ее дети. Они не могли дозвониться до матери, поэтому решили проведать ее. Но им никто не открыл дверь и было принято решение вызывать спасателей.

Сейчас уфимка находится в реанимационном отделении, ее состояние оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в убийстве 17-летней девушки в Воронеже заключили под стражу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Задержан подозреваемый в поджоге склада Wildberries в Шушарах
Силовики задержали сборщика Wildberries по подозрению в поджоге склада в Шушарах
25 января 2024, 13:26

Фото: istock / Dzurag

Сотрудники полиции задержали 21-летнего сборщика Wildberries по подозрению в поджоге склада в Шушарах. Об этом информирует Телеграм-канал Mash.

18 января молодой человек признался в поджоге в рабочем чате уже после возгорания, а затем удалил свой аккаунт. Он же 27 декабря 2023 года заявлял, что скоро здание будет гореть.

Юноша провел в отделе полиции целый день, пока правоохранители не установили, что в день пожара подозреваемого не было на складе. При этом, силовики провели обыски по месту жительства подозреваемого и узнали, что его автомобиль находится в розыске. Отпустили сборщика или нет, не уточняется.

Пожар на складе компании Wildberries в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга произошел 12 января. Площадь поджара достигла 70 тысяч кв. м. Пожарные справились с возгоранием спустя сутки. Никто не пострадал.

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