Появилось видео с задержанием сторонника Стрелкова после оглашения приговора

Видео: «Радио 1»
25 января Мосгорсуд приговорил бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. После оглашения приговора возле здания суда собрались сторонники осужденного. Сотрудники правоохранительных органов задержали как минимум троих человек. Об этом рассказала корреспондент «Радио 1» Евгения Парфентьева.
На кадрах видно, как полицейские уводят молодого человека, стоящего с плакатом «Свободу Стрелкову».
Стрелков осужден за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете по статье 280 УК РФ. Экс-министр обороны ДНР 22 мая 2022 года опубликовал посты в телеграм-канале с рассуждениями о Крыме и денежном довольствии военнослужащих.
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