Жена Стрелкова заявила о намерении обжаловать приговор

Фото: «Радио 1»
25 января Мосгорсуд приговорил бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии общего режима по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Об этом рассказала корреспондент «Радио 1» Евгения Парфентьева.
«Мы будем обжаловать приговор», — заявила супруга Стрелкова после его оглашения.Стрелкова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете). Отвечая на вопрос судьи, понятен ли ему приговор, фигурант заявил: «Служу отечеству».
Читайте также:
9-летний мальчик 2 года прожил один в квартире
В Москве госпитализировали 14-летнюю фигуристку, ударившуюся головой о лёд
Алина Юрчак