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Освобождение Богдановки стало шагом к окружению Часова Яра в ДНР. Об этом в беседе с ТАСС сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.
Отмечается, что сегодняшнее освобождение населённого пункта открывает перед ВС РФ новые стратегические возможности. В частности, приближает окружение Часова Яра.
Ранее издание Global Times писало, что российские войска уже сейчас имеют все необходимые ресурсы для того, чтобы нанести последний удар по украинской территории, который приведёт к поражению Киева. Такой расклад событий негативно скажется на ходе выборов в США и Евросоюзе, а также понизит рейтинг соответствующих политиков.
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Анастасия Чинкова