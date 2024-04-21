Меркурис: ВС РФ теперь могут бить по любым целям на территории Украины

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Российские войска, уничтожая украинские системы ПВО, повышают свои возможности нанесения ударов по объектов ВСУ на всей территории Украины. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
Он подчеркнул, что ВС РФ теперь могут ударять по любому месту на территории Украины, поскольку в большинстве мест системы ПВО больше не работают.
Также Меркурис напомнил о словах генсека НАТО Йенса Столтенберга, который призвал европейские страны поставлять Киеву как можно больше комплексов ПВО. При этом, по словам эксперта, это приведёт к снижению уровня обороны самих стран Евросоюза.
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Анастасия Чинкова