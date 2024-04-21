«Лента.ру»: Военный корреспондент проехал Украину от Закарпатья до Харькова

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Корреспондент «Ленты.ру», который проехал по Украине с запада на восток в 2019 году, решил повторить свой маршрут, посетив те же места, чтобы посмотреть, что изменилось за прошедшие годы. Об этом пишет «Лента.ру».
Сообщается, что у корреспондента есть американский паспорт. Однако его поездка оказалась небезопасной. Журналист начал свое путешествие с Ужгорода.
За время специальной военной операции его не бомбили ни разу. Сегодня в этот город массово приезжают беженцы, увеличилась стоимость аренды квартир, а также возросли преступления на улицах.
Приехав в Киев, корреспондент отправился в музей имени Булгакова. Мемориальную доску вандалы облили красной краской, поскольку некоторые граждане Украины испытывают ненависть к русскому писателю. Сотрудников музея обязали говорить с посетителями только на украинском языке.
Журналист смог добраться до Харькова. Отмечается, что территории области есть дети, который уже практически не говорят по-русски.
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Екатерина Коршунова