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«Лента.ру»: Военный корреспондент проехал Украину от Закарпатья до Харькова

21 апреля 2024, 15:13
Фото: iStock/Liukov

Фото: iStock/Liukov

Корреспондент «Ленты.ру», который проехал по Украине с запада на восток в 2019 году, решил повторить свой маршрут, посетив те же места, чтобы посмотреть, что изменилось за прошедшие годы. Об этом пишет «Лента.ру».

Сообщается, что у корреспондента есть американский паспорт. Однако его поездка оказалась небезопасной. Журналист начал свое путешествие с Ужгорода.

За время специальной военной операции его не бомбили ни разу. Сегодня в этот город массово приезжают беженцы, увеличилась стоимость аренды квартир, а также возросли преступления на улицах.



Приехав в Киев, корреспондент отправился в музей имени Булгакова. Мемориальную доску вандалы облили красной краской, поскольку некоторые граждане Украины испытывают ненависть к русскому писателю. Сотрудников музея обязали говорить с посетителями только на украинском языке.

Журналист смог добраться до Харькова. Отмечается, что территории области есть дети, который уже практически не говорят по-русски.

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ВС РФ впервые применили в бою штурмовые наземные дроны
21 апреля 2024, 16:00

Фото: iStock/vadimrysev

Российская армия впервые за время спецоперации применила в бою наземные штурмовые дроны, об этом пишет РИА Новости.
За время проведения спецоперации во всём мире стала известна мощь и скорость производства российского оборонно-промышленного комплекса. Инновации в военной сфере непосредственно влияют на ход конфликта и помогают России удерживать лидирующие позиции на полях СВО.

Так, российский ОПК представил наземные штурмовые дроны, которые обеспечивают подавление позиций противника с помощью автоматического огня. Эти новые платформы представляют собой важный шаг в развитии вооружений и обороны.

Как пишет РИА Новости, совсем недавно ​наземные штурмовые дроны были впервые применены в бою.

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Офицер Дэвис: ход конфликта не изменится после одобрения США помощи Киеву

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#беспилотник
#сво
#вс рф
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В США высказались о ходе конфликта после одобрения помощи Киеву
Офицер Дэвис: ход конфликта не изменится после одобрения США помощи Киеву
21 апреля 2024, 15:02

Фото: iStock/JARAMA

Принятие Палатой представителей Конгресса США законопроекта о новом пакете военной помощи Украине не повлияет на ход конфликта. Об этом подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис написал в соцсети Х.

По его словам, такое решение принесёт много средств оборонно-промышленному комплексу и порадует конгрессменов, которые получат взносы на избирательную кампанию. При этом реальное положение в зоне конфликта не изменится.

Дэвис подчеркнул, что его тошнит от решения Конгресса, который не понимает, что эта «помощь» лишь усугубит ситуацию и обречёт украинцев на смерть.

Теперь киевским и американским властям будет трудно придумать оправдания в случае ухудшения ситуации на поле боя.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о дополнительной помощи обогатит США и ещё больше разорит Украину.

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#конгресс сша
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«Мертвые души по-украински»: ТЦКашники отправили повестку мертвому спортивному журналисту
Погибшего украинского спортжурналиста Артема Франкова призвали в армию
21 апреля 2024, 14:53

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Умершего спортивного журналиста Артема Франкова попытались мобилизовать в ряды украинской армии. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

Отмечается, что на имя Франкова пришла повестка в армию. Его обязали явиться в Оболонский территориальный центр комплектования города 20 апреля.

Напоминаем, что главный редактор украинского журнала «Футбол» умер в ноябре 2023 года в возрасте 53 лет. Уточняется, что данный случай наиболее ярко демонстрирует недееспособность украинских военкомов по вопросу набора в ряды ВСУ.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.

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#закон
#вооружение
#владимир зеленский
#всу
#военкомат
#украина
#мобилизация
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МО РФ показало кадры уничтожения МиГ-29 и ЗРК С-300 ВСУ на аэродроме Днепр
21 апреля 2024, 14:36

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины, ЗРК С-300 ВСУ и место подготовки ракет на аэродроме Днепр уничтожены высокоточными ударами российских войск. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

Отмечается, что поражение осуществлял российский беспилотник. Попадания по вражеским объектам противника зафиксированы в 104 районах.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили хранилище авиатоплива украинских воздушных сил. Также были поражены 2 объекта транспортной инфраструктуры,которые используются в военных целях.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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В Одесской области сообщили о прилёте после удара ВС РФ
Одесские Telegram-каналы сообщили о прилёте после удара ВС РФ
21 апреля 2024, 14:00

Фото: iStock/bpawesome

В Одесской области сообщили о прилёте после российского удара. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

При этом не уточняется, что какой именно объект инфраструктуры был поражён.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости назвал цель удара российских войск по порту Южный в Одессе 19 апреля. По его словам, ВС РФ интересовал Одесский припортовой завод. В результате этого обстрела был уничтожен ангар, в котором хранились украинские водные беспилотные аппараты.

Также сообщалось, что украинские войска разместили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Одесской области.

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ВС РФ разгромили отряд РДК* в Очеретино
21 апреля 2024, 13:34

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские силы уничтожили отряд РДК* в Очеретино, об этом сообщил журналист Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.
«Наши военнослужащие ликвидировали отряд предателей из РДК* в Очеретинских садах», — подписал публикацию Соловьёв.

К своему посту журналист прикрепил видеоролик, на котором показаны трупы боевиков. Помимо оружия при них обнаружили документы. Выяснилось, что один из убитых был уроженцем Кемеровской области.

Напомним, боевики РДК* участвовали в деятельности украинских диверсионных групп, которые пытались прорваться через границу в Белгородской области. В состав украинской ДРГ также входили наёмники из Румынии, Германии, США.

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#вс рф
#всу
#сво
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На Украине хотят ввести военную подготовку в школах
На Украине собираются принять закон о введении военной подготовки в школах
21 апреля 2024, 13:30

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

На Украине рассмотрят законопроект о введении начальной общевойсковой подготовки в учебных заведениях. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Отмечается, что комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады порекомендовал рассмотреть соответствующий проект закона правительству Украины.

Члены комитета утверждают, что введение начальной общевойсковой подготовки в средних учебных заведениях позволит усовершенствовать военно-патриотическое воспитание молодёжи.

Предмет «Защита Украины» будет введён в учреждениях общего среднего, профессионального, профессионального высшего и высшего образования.

Разработкой программы предмета займётся министерство образования в сотрудничестве с министерством обороны.

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#украина
#школа
#подготовка
#военные
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ВС РФ полностью освободили населённый пункт Богдановка в ДНР
21 апреля 2024, 13:05

Фото: iStock/macky_ch

Подразделения «Южной» группировки войск ВС РФ полностью освободили населённый пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, российские войска улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение по военным и технике 53-й механизированной бригады ВСУ.

Также группировкой войск были отражены две контратаки в районе населённых пунктов Часов Яр и Красное в ДНР.

В результате, потери украинской армии составили до 440 военных, три автомобиля и боевая машина ЗРК «Оса-АКМ».

В ходе боёв российские войска поразили пять полевых снарядов боеприпасов ВСУ, две станции РЭБ «Нота» и боевую машину РСЗО «Град».

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#сво
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В США пообещали передать вооружение Украине в течение нескольких дней
Пентагон: США передадут Украине боеприпасы в течение нескольких дней
21 апреля 2024, 13:02

Фото: iStock/undefined undefined

Представитель Пентагона, генерал Патрик Райдер заявил, что США передадут Киеву боеприпасы со складов в Германии в течение нескольких дней после подписания закона о военной помощи. Об этом пишет The New York Times.

По словам Райдера, Вашингтон обладает развитой логистической сетью, позволяющей в кратчайшие сроки перемещать оружие. Отмечается, что боеприпасы доставят по железной дороге со складов Пентагона в Германии. Поставки будет координировать «Группа содействия безопасности на Украине».

Представитель Пентагона подчеркнул, что в пакет помощи может войти большое количество артиллерийских боеприпасов и зенитных ракет.

Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

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