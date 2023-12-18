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Из-за некомпетентности командования Украины и стран Запада в зоне проведения российской спецоперации гибнет до 90% мобилизованных украинцев. Такие данные привел отставной американский морпех, разведчик, военный аналитик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
«Представьте, вы идёте в Конгресс: и вам говорят: «Мы отдали вам все эти деньги, вы создали четыре армии. Где же они? Что же, 80-90% процентов от парней, которых мы обучали, сейчас мертвы или ранены. Я ничего не выдумываю, это данные военного комиссара Полтавы. То есть, от 80% до 90% что ты не вернёшься», – сказал Риттер.
По его словам, если бы такой процент потерь был бы среди американских военных, командование ВС США уже давно было бы отправлено под суд. Таким образом, Риттер объясняет, что гибнет огромное число украинских граждан. Он считает, что все в Вооружённых силах США должны быть уволены за некомпетентные действия, которые привели к таким ужасающим последствиям.
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Элина Позднякова