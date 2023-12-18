Myśl Polska: ВСУ исчерпали все ресурсы на фоне усиления мощи армии России

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Армия России очевидно превосходит украинскую и её силы постоянно растут. В то время как человеческие и технические ресурсы Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически полностью исчерпаны.
В то же время Украина практически полностью исчерпала свои мобилизационные ресурсы из-за высоких потерь. Слабость финансового обеспечения, недостаточно развитая военная промышленность и демографическая ситуация не способствуют укреплению армии, заключил обозреватель.
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Александр Бойцов