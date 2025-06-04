Отец шестерых детей из США пошел на СВО после переезда в Россию с семьей

04 июня 2025, 18:09

NN.RU: Гражданин США вместе с женой и шестью детьми переехал в РФ и пошел на СВО

Фото: istockphoto/Dzmitry Ryshchuk

Отец шестерых детей из США переехал в Россию вместе с женой и шестью детьми, а затем пошел на спецоперацию. Об этом пишет портал NN.RU. Обозреватели отмечают, что мужчина проживал в Техасе, работая на местном заводе в Хьюстоне, однако его не устраивала обстановка в стране.







«Нам надоела массированная пропаганда ЛГБТ*, преступность, падение уровня культуры. Я хочу, чтобы мои дети росли на традиционных ценностях. Я очарован Россией, ее политикой, культурой, невероятной природой, доброжелательностью людей», — прокомментировал собеседник.



«…Слышал, что там очень крутые ребята», — заключил он.