В Германии сообщили, когда ВСУ смогут применить для удара дальнобойное оружие

04 июня 2025, 16:30

Борис Писториус: ВСУ получат дальнобойное оружие через несколько недель

Фото: istockphoto/alzay

Первые дальнобойные системы украинские боевики получат уже через несколько недель по проекту между странами о производстве вооружений. Об этом заявил глава германского Минобороны Борис Писториус в среду, 4 июня. По словам министра, в этом году могут произвести значительное число дальнобойного оружия.





