В Германии сообщили, когда ВСУ смогут применить для удара дальнобойное оружие
Борис Писториус: ВСУ получат дальнобойное оружие через несколько недель
Первые дальнобойные системы украинские боевики получат уже через несколько недель по проекту между странами о производстве вооружений. Об этом заявил глава германского Минобороны Борис Писториус в среду, 4 июня. По словам министра, в этом году могут произвести значительное число дальнобойного оружия.
«Первые системы могут быть развернуты и готовы к использованию в украинских силах уже через несколько недель», — сказал Борис Писториус.Он добавил, что Берлин и Киев договорились о дальнейших поставках боеприпасов, систем противовоздушной обороны, вооружений и о финансировании.
В конце мая глава Минобороны ФРГ заявлял, что страна обеспечит финансовую помощь Киеву в пять миллиардов евро. Сообщалось, что соответствующая договоренность есть в письменном виде.