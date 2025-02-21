Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского намерен получить гражданство России

Александр Сырский
Приёмный сын главкома ВСУ Александра Сырского заявил о желании получить гражданство России. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты».
Он отметил, что в настоящее время имеет гражданства Украины и Австралии. Иван подчеркнул, что от украинского гражданства невозможно отказаться, и сравнил его с клеймом.
Сырский подчеркнул, что пока не может получить желаемое гражданство России из-за бюрократии. Необходимо отправлять документы, делать запрос и ждать ответ. При этом в настоящее время это можно сделать только напрямую, без помощи консульства.
В заключение Иван уточнил, что весь процесс получения гражданства может занять полгода, причём для этого необходимо как минимум два раза со всей семьёй съездить в Россию. Такие поездки стоят очень дорого, и мужчине не позволят покинуть рабочее место на месяц.
Сырский также рассказал, что в День защитника отечества, 23 февраля, примет участие в акции в Австралии, в ходе которой планирует поднять российский триколор.
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Сырский подчеркнул, что пока не может получить желаемое гражданство России из-за бюрократии. Необходимо отправлять документы, делать запрос и ждать ответ. При этом в настоящее время это можно сделать только напрямую, без помощи консульства.
В заключение Иван уточнил, что весь процесс получения гражданства может занять полгода, причём для этого необходимо как минимум два раза со всей семьёй съездить в Россию. Такие поездки стоят очень дорого, и мужчине не позволят покинуть рабочее место на месяц.
Сырский также рассказал, что в День защитника отечества, 23 февраля, примет участие в акции в Австралии, в ходе которой планирует поднять российский триколор.
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Анастасия Чинкова