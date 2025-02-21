Приемный сын Сырского раскрыл интересные подробности из жизни главкома ВСУ

Александр Сырский
Главком ВСУ Александр Сырский плохо знает украинский язык и вынужден заниматься с несколькими репетиторами. Об этом рассказал приемный сын украинского генерала Иван Сырский, его слова приводит «АиФ».
«У Сырского никогда не было никаких проукраинских взглядов. Он говорил только по-русски. По-украински он только сейчас начал говорить — с огромным трудом», — рассказал Иван Сырский.
Он также уточнил, что главкому ВСУ приходится заниматься сразу с несколькими репетиторами, однако его уровень украинского языка остается на невысоком уровне.
«Для него мова — это заново выученный чужой язык», — отметил пасынок Сырского.
Иван жил в семье Сырского до 19 лет. После развода родителей молодой человек уехал на ПМЖ в Австралию с братом и матерью. Он активно поддерживает Россию, а в марте 2024 года попросил президента РФ предоставить ему российское гражданство.
Читайте также:
«Сырского нет»: куда пропал главком ВСУ, почему он ненавидит украинцев и могли ли его ликвидировать ВС РФ
«Выбейте фашистов»: Пасынок главкома ВСУ обратился к российской армии
Сырского обвинили в попытке заблокировать украинский проект DeepState
Элина Позднякова