Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Приемный сын Сырского раскрыл интересные подробности из жизни главкома ВСУ

Приемный сын Сырского раскрыл интересные подробности из жизни главкома ВСУ

Приемный сын Сырского рассказал, что главком ВСУ плохо говорит по-украински
Александр Сырский

Александр Сырский

Главком ВСУ Александр Сырский плохо знает украинский язык и вынужден заниматься с несколькими репетиторами. Об этом рассказал приемный сын украинского генерала Иван Сырский, его слова приводит «АиФ».
«У Сырского никогда не было никаких проукраинских взглядов. Он говорил только по-русски. По-украински он только сейчас начал говорить — с огромным трудом», — рассказал Иван Сырский.

Он также уточнил, что главкому ВСУ приходится заниматься сразу с несколькими репетиторами, однако его уровень украинского языка остается на невысоком уровне.

«Для него мова — это заново выученный чужой язык», — отметил пасынок Сырского.

Иван жил в семье Сырского до 19 лет. После развода родителей молодой человек уехал на ПМЖ в Австралию с братом и матерью. Он активно поддерживает Россию, а в марте 2024 года попросил президента РФ предоставить ему российское гражданство.

Читайте также:

«Сырского нет»: куда пропал главком ВСУ, почему он ненавидит украинцев и могли ли его ликвидировать ВС РФ

«Выбейте фашистов»: Пасынок главкома ВСУ обратился к российской армии

Сырского обвинили в попытке заблокировать украинский проект DeepState
#гражданство
#проект
#человек
#язык
#всу
#вс рф
.
Российские войска освободили четыре населённых пункта в ДНР
ВС РФ освободили Надеждинку и Новосёловку в ДНР
21 февраля 2025, 13:06

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённые пункты Надеждинка, Берёзовка, Новоочеретоватое и Новосёловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что освободить населённые пункты Надеждинка и Берёзовка в ДНР удалось благодаря успешным наступательным действиям подразделения группировки войск «Центр». Военные продолжили продвижение вглубь украинской обороны.

Взять под контроль Новоочеретоватое и Новосёловку в ДНР смогли бойцы подразделения группировки войск «Восток», которые также продолжили активное продвижение вглубь обороны ВСУ.

Также в сводке российского оборонного ведомства указано, что за минувшую неделю ВС РФ взяли под контроль семь населённых пунктов в ДНР, Харьковской и Курской областях.

Читайте также:

Прорыв ВС РФ в Сумскую область, бои за Суджу и зачистка Петровки от ВСУ: последние новости СВО

Армия России взяла под контроль половину села Пятихатки в Запорожской области

ВС РФ полностью освободили микрорайон Северный в Часов Яре
#вс рф
#всу
#днр
#россия
#украина
#сво
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Звезда шоу «Однажды в России» Игорь Ласточкин вступил в ВСУ
21 февраля 2025, 12:17

Игорь Ласточкин (фото: Instagram* @lastochkin_igor)

Звезда КВН и шоу «Однажды в России» Игорь Ласточкин принял решение вступить в ряды ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В своих соцсетях шоумен опубликовал фотографию автомата АК-74 и украинского военного билета. Пост он подписал фразой: «трудные времена рождают сильных людей».

Однако пользователи соцсетей не оценили такого решения Ласточкина. Его подвергли критике как жители России, так и украинцы. Они обратили внимание на то, что комик решил пойти на фронт именно в тот момент, когда президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обсуждают перемирие.

По мнению хейтеров, Ласточкин вступил в ВСУ, чтобы потом просто говорить, что побывал на фронте.

Читайте также:

Певцова на Украине заочно приговорили к 10 годам тюрьмы — СБУ

Алкоголизм, роман с Варнавой и тайное рождение дочери: обратная сторона жизни шоумена Дмитрия Хрусталева

Украина распространила фейк о смерти губернатора Самарской области Федорищева

*запрещён в РФ
#сша
#владимир путин
#президент
#дональд трамп
#шоу
#пользователи
#квн
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп дал Евросоюзу три недели на согласование капитуляции Украины
Депутат ЕП Аалтола: Трамп дал ЕС три недели на согласование капитуляции Киева
21 февраля 2025, 11:55

Фото: iStock/artJazz

Президент США Дональд Трамп дал Евросоюзу три недели, чтобы согласовать условия капитуляции Украины. Об этом сообщил депутат Европарламента Мика Аалтола.
«Соединенные Штаты дали нам три недели на согласование условий капитуляции Украины. Если нет, Соединенные Штаты уйдут из Европы», — написал Аалтола.

По его словам, Трамп считает приоритетным вопрос проблем безопасности России. Так, он уточнил, что у Европы «есть три недели, чтобы повзрослеть».

Ранее Трамп в соцсети написал, что «имевший скромный успех комик Владимир Зеленский» каким-то образом убедил Вашингтон потратить 350 миллиардов долларов на изначально проигрышную войну, которая вообще не должна была начинаться. Кроме того, по его словам, рейтинги Зеленского на Украине очень низкие, и он не может представлять страну за столом переговоров.

Читайте также:

«Бежать во Францию»: В администрации Трампа считают, что Зеленский должен покинуть Украину

В США обвинили Зеленского во вранье

«Машина взяточничества, питающаяся трупами украинских солдат»: Маск жестко прошелся по Зеленскому
#сша
#соцсети
#владимир зеленский
#солдат
#трамп
#маск
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Бежать во Францию»: В администрации Трампа считают, что Зеленский должен покинуть Украину
NYP: в окружении Трампа считают, что Зеленский должен срочно покинуть Украину
21 февраля 2025, 10:42

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский должен немедленно покинуть Украину. Так считают в окружении президента США Дональда Трампа. Об этом пишет New York Post со ссылкой на источник, близкий к главе Белого дома.
«Лучшим вариантом для (Зеленского. — ред.) и мира будет его немедленный отъезд во Францию», — приводит издание слова своего собеседника.

Так, в статье говорится, что у главы киевского режима почти нет сторонников в администрации Трампа, а может их нет вообще.

Очевидно, что недовольство Зеленским в окружении Трампа очень быстро увеличивается. Издание со ссылкой на другой источник пишет, что в администрации США разговоры о смене Зеленского начались пару месяцев назад. Однако поворотным моментом стал отказ Киева подписать сделку по редким минералам. Трамп и его окружение расценили это как обман, поскольку Зеленский ранее «согласился» на это.

Читайте также:

В США обвинили Зеленского во вранье

«Машина взяточничества, питающаяся трупами украинских солдат»: Маск жестко прошелся по Зеленскому

В США назвали неприемлемыми высказывания Зеленского в адрес Трампа
#сша
#зеленский
#солдат
#трамп
#маск
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Прорыв ВС РФ в Сумскую область, бои за Суджу и зачистка Петровки от ВСУ: последние новости СВО
21 февраля 2025, 10:28

Фото: iStock/zabelin

Российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях, включая Херсонский, Запорожский, Угледарский и Покровский участки. Об успехах ВС РФ в Курском приграничье и обстановке на других фронтах расскажет «Радио 1».

Курская область


Российские военные укрепились в стратегически важных точках Курской области и впервые пересекли границу Сумской области Украины, что подтверждает заявление президента РФ Владимира Путина от 19 февраля.

Аналитики отмечают, что боевые действия в этом районе направлены на создание юго-восточной клешни вокруг Суджи, что должно ослабить украинские снабженческие линии в городе и подготовить условия для его окружения. Южнее Гуево российские силы предприняли попытку прорыва в сторону Мирополья — важного населённого пункта на левом фланге.

«Даже не наблюдается»: бойцы ВС РФ рассказали о ситуации с техникой у ВСУ
«Даже не наблюдается»: бойцы ВС РФ рассказали о ситуации с техникой у ВСУ


Херсонское направление


На Херсонском направлении российские инженерные подразделения активно работают над созданием понтонных переправ, что может свидетельствовать как о подготовке к наступательным действиям, так и о плановом поддержании боевых навыков. В то же время отдельные группы проводят разведку боем на правом берегу Днепра. Эксперты затрудняются однозначно определить, идет ли речь о подготовке крупного наступления или это всего лишь тактические маневры.


Торецкое направление


В Торецкой агломерации продолжаются интенсивные бои в районе Щербиновки, где украинские силы оказывают яростное сопротивление. В Петровке российские войска занимаются зачисткой территории.

Аналитики предполагают, что в случае успешных действий наши силы могут продвинуться на запад от Петровки в сторону Романовки и ключевой дороги Н-20. Это обеспечит возможность соединения с подразделениями, наступающими на Зеленое Поле и Тарасовку, что может привести к созданию оперативного «мешка» для ВСУ до Новокалиново на юге.


Фото: iStock/Jakub Laichter

Северское направление

На Северском направлении вдоль всей линии соприкосновения продолжаются позиционные бои, не отмеченные значительными изменениями.

Краснолиманское направление


На Краснолиманском участке российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Колодезей и ведут бои южнее Ямполовки. Противник активно сопротивляется, однако инициатива остается за российскими силами.

«Вы — не танки»: Российский боец в одиночку ликвидировал четверых боевиков ВСУ
«Вы — не танки»: Российский боец в одиночку ликвидировал четверых боевиков ВСУ

Купянское направление


На Купянском направлении российская армия продолжает расширять плацдарм к северу от Купянска. Сообщается о боях в районе Кутьковки и Кондрашовки, где наши подразделения оказывают давление на ВСУ, усиливая контроль над стратегически важными позициями. Постепенное продвижение в этом районе создает угрозу для тыловых позиций противника.

Угледарское направление


На Угледарском фронте российские войска продолжают выдавливать противника в районе Великой Новоселки. Освобождается территория между Времевкой и Новоселкой, где силы РФ взяли под контроль ключевые позиции. Ведется штурм укрепленного опорного пункта южнее Бурлацкого, который противник пытается удержать. В окрестностях Новочеретоватого российские подразделения укрепились на достигнутых рубежах и активно действуют по флангам, успешно продвигаясь вдоль обоих берегов реки Мокрые Ялы.

Передовые отряды уже приблизились к окраинам населенных пунктов Скудное и Днепроэнергия, продолжая наступление. В секторе Кураховского «мешка» между Дачным и Улаклы идут интенсивные бои за вытеснение противника с занимаемых позиций, и очистка этой зоны остается одной из приоритетных задач.

Читайте также:

В США обвинили Зеленского во вранье

Армия России взяла под контроль половину села Пятихатки в Запорожской области

ВС РФ полностью освободили микрорайон Северный в Часов Яре
#сша
#реки
#дороги
#военные
#армия
#фото
#контроль
#эксперты
#заявление
#всу
#запад
#курская область
#рф
#сво
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате