Певцова на Украине заочно приговорили к 10 годам тюрьмы — СБУ

Дмитрий Певцов (Фото: РИА Новости/Анастасия Петрова)
К десяти годам тюрьмы на Украине заочно приговорили российского актера Дмитрия Певцова. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).
«Заочный срок заключения получил российский актер Дмитрий Певцов... Злоумышленнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — сказано в публикации СБУ.Украинские силовики не уточнили, о каком имуществе идет речь, однако подчеркнули, что артист не единожды распространял «антиукраинские нарративы», призывая захватить республику с ее территориями и властью.
Обвинения в адрес «Адвоката» из «Бандитского Петербурга» СБУ выдвинула в феврале прошлого года.
Ранее стало известно, куда внесли артиста Сергея Зверева.
Читайте также:
Минфин США оценил возможность ужесточения санкций против России
Бывшая звезда КВН Игорь Ласточкин вступил в ряды ВСУ
В Киеве устроили митинг у посольства США после критики Зеленского Трампом
Никита Кротов