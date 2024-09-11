Патриоты России: как государство поддерживает участников спецоперации

Видео: Минобороны РФ
В России в первом полугодии 2024 года контракт с Минобороны подписали 166 тысяч человек, при этом за этот же период 2023 года было подписано всего около 26 тысяч контрактов. Таким образом, темп набора контрактников увеличился в шесть раз.
Участники спецоперации являются настоящими патриотами своей родины. Они добровольно принимают решение поступить на военную службу, чтобы защищать не только страну, но и свои семьи. Мужчины выполняют свой долг перед Отечеством не словом, а делом.
При этом государство активно поддерживает военных и их семьи, а также достойно оплачивает их труд. Таким образом, при подписании контракта с Минобороны РФ военнослужащий получает единовременную выплату не менее 800 тысяч рублей, в зависимости от региона, в котором был подписан контракт. Кроме того, при выполнении боевых задач в рамках СВО бойцы получают не менее 210 тысяч ежемесячно. Кроме того, российским военным положены стимулирующие выплаты до одного миллиона рублей в год. Награды также оплачиваются отдельно.
Государство также заботится о семьях бойцов СВО. Их дети бесплатно обедают в школах и посещают различные кружки и секции, направляются в оздоровительные санатории. Взрослые дети участников спецоперации имеют возможность поступить в лучшие ВУЗы страны на бюджетной основе, а дети раненых и погибших могут поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов.
Кроме того, военным предоставляется специальная льготная ипотека. Таким образом, семьи военнослужащих имеют возможность приобрести достойное жилье с привлечением госсредств. Кроме того, им компенсируются расходы на ЖКХ.
Подробнее о предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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При этом государство активно поддерживает военных и их семьи, а также достойно оплачивает их труд. Таким образом, при подписании контракта с Минобороны РФ военнослужащий получает единовременную выплату не менее 800 тысяч рублей, в зависимости от региона, в котором был подписан контракт. Кроме того, при выполнении боевых задач в рамках СВО бойцы получают не менее 210 тысяч ежемесячно. Кроме того, российским военным положены стимулирующие выплаты до одного миллиона рублей в год. Награды также оплачиваются отдельно.
Государство также заботится о семьях бойцов СВО. Их дети бесплатно обедают в школах и посещают различные кружки и секции, направляются в оздоровительные санатории. Взрослые дети участников спецоперации имеют возможность поступить в лучшие ВУЗы страны на бюджетной основе, а дети раненых и погибших могут поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов.
Кроме того, военным предоставляется специальная льготная ипотека. Таким образом, семьи военнослужащих имеют возможность приобрести достойное жилье с привлечением госсредств. Кроме того, им компенсируются расходы на ЖКХ.
Подробнее о предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Элина Позднякова