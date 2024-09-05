Выбор патриота: как Россия поддерживает бойцов СВО

Видео: Минобороны РФ
Все больше россиян подписывают контракт с Минобороны РФ и отправляются в зону спецоперации для защиты своей родины от внешней угрозы, при этом труд военнослужащих достойно оплачивается.
При подписании контракта с Минобороны РФ военнослужащему сразу выплачиваются единовременные государственная и региональная выплаты, которые составляют не менее 800 тысяч рублей. Кроме того, при выполнении боевых задач спецоперации бойцы получают не менее 210 тысяч рублей ежемесячно. Также существуют дополнительные стимулирующие выплаты, которые могут достигать одного миллиона рублей в год. При этом за получение госнаград также выплачиваются отдельные деньги.
Пока военнослужащие находятся в зоне спецоперации и выполняют свой долг перед Отечеством, государство заботится об их семьях. Дети участников СВО обеспечиваются местами в детских садах, бесплатным питанием в школах и отдыхом в санаториях и посещением различных кружков и секций.
Взрослые дети военных имеют возможность попасть в лучшие ВУЗы страны на бюджетной основе. При этом дети раненых и погибших могут поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов.
При этом для семьи военнослужащих существует компенсация коммунальных расходов, а также льготная военная ипотека. Таким образом, семьи бойцов СВО могут приобрести достойное жилье с использованием госсредств.
Более подробную информацию о всех выплатах и льготах для участников СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону: +7 495 990 7777.
Читайте также:
В Кремле сделали заявление о новой мобилизации в России
Обвиняемый в покушении на Авраама Руссо попросился на СВО
Военный эксперт Литовкин рассказал о льготах для контрактников
Пока военнослужащие находятся в зоне спецоперации и выполняют свой долг перед Отечеством, государство заботится об их семьях. Дети участников СВО обеспечиваются местами в детских садах, бесплатным питанием в школах и отдыхом в санаториях и посещением различных кружков и секций.
Взрослые дети военных имеют возможность попасть в лучшие ВУЗы страны на бюджетной основе. При этом дети раненых и погибших могут поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов.
При этом для семьи военнослужащих существует компенсация коммунальных расходов, а также льготная военная ипотека. Таким образом, семьи бойцов СВО могут приобрести достойное жилье с использованием госсредств.
Более подробную информацию о всех выплатах и льготах для участников СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону: +7 495 990 7777.
Читайте также:
В Кремле сделали заявление о новой мобилизации в России
Обвиняемый в покушении на Авраама Руссо попросился на СВО
Военный эксперт Литовкин рассказал о льготах для контрактников
Элина Позднякова