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Воробьёв рассказал, на какую выплату рассчитывать контрактникам в Подмосковье

09 сентября 2024, 15:27
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В Подмосковье с 1 июня по договорённости с Минобороны начали комплектовать контрактниками Первую Танковую армию. Подписавшие контракт в регионе могут рассчитывать на единовременную выплату в 1 млн. 905 тыс. рублей – 1,505 млн из регионального бюджета и 400 тыс – от Минобороны. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, проверивший работу Московского областного пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе.
«Мы выплачиваем до 1 миллиона 905 тысяч рублей – это федеральная и региональная выплаты. Кроме этого, у нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его задача – уделять максимальное внимание семье. Проблемы могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи. Мы видим обратную связь и делаем всё, чтобы бойцы знали: о семьях обязательно позаботятся и уделят им внимание», – сказал Воробьёв.
Семьи участников СВО могут рассчитывать на кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, внеочередное зачисление детей в садик, отдых детей в Подмосковье в оздоровительном комплексе «Литвиново», бесплатные завтраки и обеды в школе, а также кружки и секции.


«Считаю, что парни, отслужившие срочную службу, должны защищать Родину. Наши ребята находятся в зоне спецоперации уже два года, ведут там трудную боевую работу. Им нужно помогать. Думаю, каждый мужчина должен быть сейчас рядом с ними – это и есть боевое братство. Нам нужно быть вместе, чтобы потом вернуться с победой домой к жёнам, детям, семьям», – поделился боец с позывным Юхан.
Главные требования к кандидату на подписание контракта с Минобороны – возраст от 18 лет и годность по здоровью. Подробности о наборе на военную службу, выплатах и льготах можно на сайте. Для заключения контракта необходимо заполнить форму, в которой четыре пункта – ФИО, возраст, номер телефона и место жительства.

Проконсультироваться можно и по телефону +7 (495) 990-77-77.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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#андрей воробьёв
Войска «Севера» отразили три атаки ВСУ в направлении курских сел
09 сентября 2024, 15:41

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военные группировки войск «Севера» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили три атаки Вооруженных сил Украины в направлении трех курских сел. Об этом проинформировало Минобороны России.
Сообщается, что атаки были отражены в направлении населенных пунктов Михайловка, Черкасская Конопелька и 10-й Октябрь. Кроме того, были сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Малая Локня, Кремяное, Коренево и Мартыновка.

Боевики ВСУ потеряли 25 человек. Помимо этого, были уничтожены три боевые бронированные машины, в том числе «Макс Про» американского производства, и два автомобиля.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 240 военных в Курской области, а также более 11 000 за все время боев в регионе.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Народный фронт: ВСУ бьют по любым движущимся объектам в приграничье Курской области
Касауров: ВСУ бьют по любым движущимся целям в Курской области
09 сентября 2024, 15:24

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские войска бьют по любым движущимся объектам в приграничных районах Курской области, не разделяя их на гражданские и военные. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заместитель руководителя департамента регионального взаимодействия Молодёжного крыла Народного фронта Александр Касауров.
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#всу
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Воробьёв: Подмосковье обеспечивает участников СВО техникой и всесторонней подготовкой
Подмосковье обеспечивает участников СВО техникой и всесторонней подготовкой
09 сентября 2024, 15:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Командиры и инструкторы Московского областного пункта отбора на военную службу по контракту делают всё, чтобы дать будущим бойцам всеми необходимыми знаниями. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, проверивший работу пункта в Балашихе.
«Здесь ребят вооружают первоначальными знаниями, которые кто-то, возможно, подзабыл, а кто-то никогда не имел. Также на этой территории ведется проверка медицинского состояния бойца, оформляются необходимые документы. Мы открывали центр как пункт набора добровольцев, но увидели большой запрос ещё и на подготовку – как теоретическую, так и военную. Тактическая медицина тоже имеет принципиальное значение для ребят, которые отсюда направляются в зону СВО. Поэтому с первого дня открытия центра инструкторы делают всё, чтобы подготовить каждого бойца», – отметил Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Центр открыли в мае прошлого года для тех, кто решил отправиться в зону СВО. В едином многофункциональном центре можно получить полный комплекс услуг – оформить документы, банковскую карту, проконсультироваться с юристом, пройти медкомиссию.

Ещё до подписания контракта боец начинает проходить первичную военную подготовку. Ему предоставляют место в казарме и трёхразовое питание. В центре создан учебно-тренировочный комплекс с мини-полигоном, уличным спортивным городком, учебными классами и спортзалом.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Программа, рассчитанная на 30 часов, включают огневую, тактико-специальную, инженерную подготовку, а также противодействие БПЛА. Тренировки проводят опытные инструкторы и ветераны боевых действий, в том числе Центра спецподготовки «Витязь».
«С началом СВО губернатор поручил мне сформировать учебное подразделение по отбору и подготовке людей, которые будут выезжать в зону спецоперации. И вот второй год ребята эффективно здесь работают. Задача – обучить добровольцев начальным навыкам: обращению с оружием, оказанию медицинской помощи, выживанию на поле боя. Самое главное – не впадать в панику, получив ранение. Показываем, что нужно бороться до последнего, чтобы сохранить себе жизнь и спасти товарища», – рассказал один из основателей легендарного отряда «Витязь», президент ассоциации «Братства краповых беретов», Герой России Сергей Лысюк.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Занятия по тактической медицине ведёт инструктор с позывным Пинцет, ранее работавший в реанимационной бригаде скорой помощи. Сейчас он трудится в Центре спецподготовки «Витязь».
«Отрабатываем с ребятами навыки, как накладывать жгуты типа турникетов – сначала на руки, потом на ноги. Это надо уметь делать за 15-20 секунд. Также учим правильно использовать перевязочные бандажи, шприцы-тюбики, эвакуировать раненных, советуем, как лучше снарядить аптечку», – пояснил Пинцет.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Центр в Балашихе сотрудничает с беспилотным отрядом быстрого реагирования – БОБР, который готовит операторов БПЛА выходом на линию боевого соприкосновения. Обучение длится 21 день, экзамены принимают представители Минобороны.

В понедельник в центре была представлена техника, которую Московская область регулярно поставляет на передовую. Это современные мотовездеходы, УАЗики, надувные лодки с мотором, антидроновые ружья, система РЭБ, которая подавляет GPS и все, даже нестандартные, частоты.

Система управления FPV-дронами включает виртуальные очки, пульт, джойстик, наземную станцию управления дронами. Оператор может находиться в блиндаже вдалеке от поля боя, но видеть всю картинку.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Представлены и высокотехнологичные квадрокоптеры – «Мавик», который позволяет сбрасывать боеприпасы с ювелирной точностью, «Матрис» способный подниматься далеко от линии боевого соприкосновения и корректировать огонь артиллерии.
«Это то, что просят от нас командиры с передовой. Это не просто отдельно взятый FPV-дрон, а целые комплексы, которые дополняют друг друга. Они работают весьма эффективно. Мы со своей стороны стараемся этот запрос удовлетворить. От Московской области есть закреплённые за боевыми подразделениями люди, которые регулярно туда выезжают. Стараемся также взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории нашей страны», – отметил Воробьёв.


Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Главные требования к кандидату на подписание контракта – возраст от 18 лет и годность по здоровью. Подробности о наборе на военную службу, выплатах и льготах можно на сайте. Для заключения контракта необходимо заполнить форму, в которой четыре пункта – ФИО, возраст, номер телефона и место жительства.

Проконсультироваться можно и по телефону 7 (495) 990-77-77.

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#губернатор
#московская область
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#контракт
#минобороны рф
#андрей воробьёв
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Минобороны раскрыло потери боевиков ВСУ в Курской области
МО РФ: ВСУ потеряли до 240 военных в Курской области, более 11 000 за все время боев
09 сентября 2024, 15:14

Фото: iStock/vladj55

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 240 военных в Курской области, а также более 11 000 за все время боев в регионе. Об этом проинформировало Минобороны России.
Помимо этого, ВСУ потеряли 13 единиц бронетехники, два танка, артиллерийское орудие, 11 боевых бронированных машин, 10 автомобилей и станцию РЭБ. Сообщается, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11 400 военнослужащих и 89 танков.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника. Вооруженные силы России отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что уничтожение оставшихся ресурсов Вооруженных сил Украины станет финальной частью специальной военной операции.

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#солдат
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#дроны
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ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области – видео
МО: ВС РФ ударили по командному пункту ВСУ в Харьковской области
09 сентября 2024, 14:55

Фото: iStock/vladj55

Российские военные ударили по командному пункту ВСУ около Грушевки в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что в результате удара ликвидированы до 80 украинских военных. Также ВСУ лишились восьми единиц бронетехники.

Российские военные ударили по командному пункту авиабомбой ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции. Удар был нанесён в момент наибольшего скопления бойцов ВСУ.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что высокий результат произведённого удара также подтверждается кадрами объективного контроля, которые зафиксировали оперативное прибытие к месту прилёта машин эвакуации ВСУ.

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Пленный ВСУ рассказал о подвигах ВС РФ в зоне СВО
Пленный ВСУ: бойцы ВС РФ рискуя жизнью, вывели солдат ВСУ в безопасное место
09 сентября 2024, 14:41

Фото: iStock/Sinenkiy

Российские разведчики на запорожском направлении, рискуя жизнью, смогли вывести украинских военных, сдавшихся в плен, в безопасное место. Об этом журналистам рассказал пленный боевик ВСУ.
Он рассказал, что на позиции его части зашли российские военные и начали стрелять, тогда вся группа ВСУ сдалась в плен. По словам военнопленного, российские бойцы приняли их нормально и даже вместе пили чай.

«Мы подождали разведку и российская разведка рисковала собой, лишь бы провести нас в свою часть. Начали бомбить дроны. Я спрашиваю: это ваши или наши? Мне говорят – это ваши… Все-таки российские разведчики дошли с нами до конца», — рассказал пленный.

По его словам, в его группе были раненые, всем оказали медицинскую помощь, а одному увезли на операцию. Пленный подчеркнул, что российские бойцы приняли их нормально.

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В Госдуме прокомментировали слова Алаудинова о финале СВО
Депутат Заварзин заявил о верном направлении ВС РФ в зоне СВО
09 сентября 2024, 14:30

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

ВС РФ в зоне СВО движутся правильно и в верном направлении, заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с «Лентой.ру». Таким образом депутат прокомментировал слова командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова о наступившем финале СВО.
«Мы идем правильно. Мы уничтожаем. Я не могу комментировать то, что сказал генерал. Сказал — значит сказал. Я как политик оцениваю, что направление правильное. Идем вперед. Президент сказал, что идет хорошее наступление», — пояснил Заварзин.
Ранее Алаудинов заявил, что уничтожение оставшихся ресурсов ВСУ станет финальной частью специальной военной операции. По его словам, Киев имеет в распоряжении порядка четырех бригад техники и личного состава и ВС РФ следят за тем, где они будут задействованы.
«Уничтожение этого ресурса, а также занятие приемлемых для России тактических позиций станет финальной частью завершения специальной военной операции», — считает Алаудинов.
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«Это вам не пригодится»: пленный рассказал об обучении солдат ВСУ
Пленный: инструкторы признают, что бойцам ВСУ не пригодится то, чему их учат
09 сентября 2024, 14:27

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинские инструкторы признаются, что то, чему они учат солдат ВСУ, не пригодится им во время участия в реальных боевых действиях. Об этом в беседе с журналистами сообщил пленный украинский военный.
Он рассказал, что в основном подготовка проводилась на полигоне, где они дежурили в роте. После их отправили на полигон под городом Ровно. Там проводилась общевойсковая подготовка, которая, по словам самих инструкторов, не пригодится бойцам во время боевых действий.

После этого был этап прохождения подготовки в горных районах Чехии. Местных инструкторов удивил уровень знаний бойцов ВСУ, но в итоге ничего из этого им не пригодилось в бою. Также ничему новому в Чехии их не научили.

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#всу
#украина
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#обучение
#подготовка
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Пленный солдат ВСУ признался в избиении мирного жителя под Суджей
09 сентября 2024, 13:44

Фото: iStock/Prostock-Studio

Пленный боец 61-й механизированной бригады ВСУ Виталий Панченко сообщил об избиении гражданского в районе Суджи Курской области. Об этом пишет ТАСС.
Панченко подчеркнул, что россиянин медленно поднимался в грузовик, поэтому он ударил его в плечо.

Отмечается, что об инциденте узнали из-за того, что у попавших под удар в районе Суджи украинских военных были при себе экшн-камеры. На одной из записей видно, как Панченко и сослуживцы помещают в грузовики, параллельно избивая, пленных гражданских и военных.

Ранее Панченко, опасаясь возмездия, попросил прощения у родных и близких российских военных, над которыми он совершал насильственные действия.

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