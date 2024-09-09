Воробьёв рассказал, на какую выплату рассчитывать контрактникам в Подмосковье

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье с 1 июня по договорённости с Минобороны начали комплектовать контрактниками Первую Танковую армию. Подписавшие контракт в регионе могут рассчитывать на единовременную выплату в 1 млн. 905 тыс. рублей – 1,505 млн из регионального бюджета и 400 тыс – от Минобороны. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, проверивший работу Московского областного пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе.
«Мы выплачиваем до 1 миллиона 905 тысяч рублей – это федеральная и региональная выплаты. Кроме этого, у нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его задача – уделять максимальное внимание семье. Проблемы могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи. Мы видим обратную связь и делаем всё, чтобы бойцы знали: о семьях обязательно позаботятся и уделят им внимание», – сказал Воробьёв.Семьи участников СВО могут рассчитывать на кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, внеочередное зачисление детей в садик, отдых детей в Подмосковье в оздоровительном комплексе «Литвиново», бесплатные завтраки и обеды в школе, а также кружки и секции.
«Считаю, что парни, отслужившие срочную службу, должны защищать Родину. Наши ребята находятся в зоне спецоперации уже два года, ведут там трудную боевую работу. Им нужно помогать. Думаю, каждый мужчина должен быть сейчас рядом с ними – это и есть боевое братство. Нам нужно быть вместе, чтобы потом вернуться с победой домой к жёнам, детям, семьям», – поделился боец с позывным Юхан.Главные требования к кандидату на подписание контракта с Минобороны – возраст от 18 лет и годность по здоровью. Подробности о наборе на военную службу, выплатах и льготах можно на сайте. Для заключения контракта необходимо заполнить форму, в которой четыре пункта – ФИО, возраст, номер телефона и место жительства.
Проконсультироваться можно и по телефону +7 (495) 990-77-77.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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