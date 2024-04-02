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Украинские власти устроили геноцид русскоязычного населения после госпереворота в 2014 году, а проблему с регионами, которые оказали сопротивление, намеревались решить силовым путем. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал в интервью aif.ru о существовании доказательств таких планов.
Он напомнил, что после государственного переворота Украина стала стремительно милитаризироваться.
В ноябре 2013 года на Украине начались масштабные протесты оппозиции, которые переросли в беспорядки. Политический кризис привел к госперевороту в стране и ее частичному распаду зимой 2014 года. Жители Крыма на референдуме проголосовали за воссоединение с Россией, а в Донецкой и Луганской областях начался вооруженный конфликт с украинскими националистами. Впоследствии местные жители провозгласили независимые от Киева народные республики, и в 2022 году по примеру Крыма присоединились к России.
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«Имеются неопровержимые доказательства того, что Киев с подачи США и НАТО намеревался крайне жестко силовым путем решить вопрос со «строптивыми» регионами», — утверждает секретарь Совбеза РФ.
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Бернст Ю.