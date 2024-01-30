Глава ЦРУ Бёрнс: 2024 год станет тяжёлым испытанием на выносливость для ВСУ

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Западным союзникам Киева необходимо нарастить объём своих военных поставок для ВСУ, поскольку нынешний год может стать для них тяжелым испытанием на выносливость, с таким заявлением выступил директор ЦРУ Уильям Бернс в своей статье для Foreign Affairs.
Бёрнс считает, что российский лидер Владимир Путин успешно налаживает работу оборонно-промышленного комплекса, будучи уверенным, что время на его стороне.
В это время, заявил глава ЦРУ, западным союзникам стоит серьёзно позаботиться о наращивании помощи Вооружённым силам Украины, поскольку они уже сейчас испытывают серьёзные трудности на линии боевого соприкосновения.
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В это время, заявил глава ЦРУ, западным союзникам стоит серьёзно позаботиться о наращивании помощи Вооружённым силам Украины, поскольку они уже сейчас испытывают серьёзные трудности на линии боевого соприкосновения.
«Продолжение поставок оружия укрепит позиции Украины, если появится возможность для серьезных переговоров», — заявил директор американской разведки.
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Евгения Парфентьева