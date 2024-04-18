«Вырвать с корнями»: Полковник Баранец назвал срок освобождения Часова Яра

Фото: Минобороны РФ
Российские подразделения ведут активные боевые действия в районе Часова Яра, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что называть сроки освобождения Часова Яра пока рано, но этот момент приближается.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» рассказал, какая сейчас ситуация в городе Часов Яр.
Также Виктор Баранец рассказал, что вокруг боёв в городе Часов Яр разыгрываются спекуляции по поводу сроков освобождения.
Эксперт добавил, что у российской армии нет графиков, к какой дате брать города и опорные пункты, однако личный прогноз по поводу Часова Яра установить можно.
Эксперт рекомендовал не ставить в зависимость взятие Часова Яра и завершение всей СВО, потому что это всего лишь один из опорных пунктов, с которым наша армия активно работает, заключил полковник Виктор Баранец.
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«Там идут очень активные бои, мы уже серьезно зацепились за этот населенный пункт, за эту опорную базу ВСУ. Да, в наших тактических планах Часов Яр имеет большое значение, потому что он открывает дорогу нам дальше — в глубину оборонительных позиций Украины. Это позволит нам продвигаться в направлении Славянска и Краматорска. Это, пожалуй, наша задача номер один в этом году — выйти на административные границы Донецка и Луганска. Главком ВСУ Сырский недавно открыто признал, что ситуация в городе Часовом Яре тяжелая, там есть подразделение десантников, которое, например, отказалось усиливать оборонительные позиции и выходить на передовую. Этим занимается и генпрокуратура, и прокуратура, и командование, и так далее», — сообщил полковник.
Также Виктор Баранец рассказал, что вокруг боёв в городе Часов Яр разыгрываются спекуляции по поводу сроков освобождения.
«Вокруг боев в Часовом Яре разыгрываются спекуляции, например, одна из них связана с высказыванием Сырского, что он якобы знает, что нашей армии постановлена задача взять Часов Яр к 9 мая, к Дню победы. Это спекуляция, потому что если это не случится к 9 мая, то у Киева, украинских военных и политиков будет повод говорить, что нам поставили задачу, а мы ее не выполнили», — сказал собеседник.
Эксперт добавил, что у российской армии нет графиков, к какой дате брать города и опорные пункты, однако личный прогноз по поводу Часова Яра установить можно.
«У нас есть одна только одна задача — уничтожать противника с наименьшими людскими потерями. Это главная задача, это в голове каждого командира на первом месте. Да, я не знаю, когда точно будет взят Часов Яр, это зависит от многих факторов. Но мы знаем, что этот пенёк на пути нашей армии должен быть вырван с корнями! У нас появились новые методы ведения боевых действий, у нас активно используются фабы, которые разносят до поднебесья своими ударами по украинской армии. Если вы хотите мои прогнозы, то я не исключаю, что до 1 мая мы сумеем взять Часов Яр», — заявил военный обозреватель.
Эксперт рекомендовал не ставить в зависимость взятие Часова Яра и завершение всей СВО, потому что это всего лишь один из опорных пунктов, с которым наша армия активно работает, заключил полковник Виктор Баранец.
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Анастасия Бондарева