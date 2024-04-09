Украине указали на неизбежность сдачи Часов Яра

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Украинским войскам неизбежно придётся сдать Часов Яр с тяжёлыми последствиями. Такой прогноз сделал обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша.
Он подчеркнул, что сдача населённого пункта станет серьёзным ударом для Киева.
Роша сравнил Часов Яр с Авдеевкой. По его словам, прошлый опыт боёв на территории Донбасса показал, что киевские власти рано или поздно отдадут любую укреплённую позицию, несмотря на то, какие ресурсы были задействованы для обороны.
Эксперт считает, что украинская армия не сможет остановить продвижение ВС РФ на запад, поэтому линия фронта будет постоянно сдвигаться. Также с каждой новой потерей будет усиливаться давление на Киев. В конечно итоге, предположил Роша, Украину начнут склонять к признанию потерь и переговорам с Россией ради прекращения боевых действий.
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Роша сравнил Часов Яр с Авдеевкой. По его словам, прошлый опыт боёв на территории Донбасса показал, что киевские власти рано или поздно отдадут любую укреплённую позицию, несмотря на то, какие ресурсы были задействованы для обороны.
Эксперт считает, что украинская армия не сможет остановить продвижение ВС РФ на запад, поэтому линия фронта будет постоянно сдвигаться. Также с каждой новой потерей будет усиливаться давление на Киев. В конечно итоге, предположил Роша, Украину начнут склонять к признанию потерь и переговорам с Россией ради прекращения боевых действий.
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Анастасия Чинкова