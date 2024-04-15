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Украинский президент Владимир Зеленский поставил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому любой ценой удержать Часов Яр до начала конференции по «формуле мира», которая должна пройти в Швейцарии 15-16 июня.
Об этом телеграм-каналу «Резидент» рассказал источник в офисе президента Украины. Таким образом, во главу угла в очередной раз поставлены политические амбиции, а не военная необходимость. Генштаб ВСУ продолжает перебрасывать под Часов Яр резервы, и город будут удерживать, не считаясь с любыми потерями.
В Киеве опасаются, что потеря Часов Яра может негативно сказаться на настроении участников конференции в Швейцарии, как это уже произошло на встрече в Мюнхене, когда ВСУ потеряли Авдеевку. Тогда вместо того, чтобы обсуждать поставки оружия, перепуганные союзники Украины принялись обсуждать возможности мирного урегулирования конфликта. Зеленскому это не нужно. Он желает вернуть утраченные территории и получить оружие. Поэтому дорога в Швейцарию будет устлана телами украинских военных.
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