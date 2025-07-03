В Раде указали на недееспособность Владимира Зеленского

Депутат Рады Дубинский указал на недееспособность Зеленского
Владимир Зеленский

Вхождение российских войск в Днепропетровскую область указывает на недееспособность режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём личном блоге.



Парламентарий подчеркнул, что украинские войска, судя по всему, не намерены признавать «катастрофы на фронте».

По словам Дубинского, на кону каждого дня продвижения к завершению конфликта стоят граждане, земля и экономика. Это та цена, которую украинцы вынуждены платить «за одного идиота у власти».

Депутат добавил, что в настоящее время осуществляется операция по сдаче Украины.

Анастасия Чинкова

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