В Раде указали на недееспособность Владимира Зеленского
Депутат Рады Дубинский указал на недееспособность Зеленского
Вхождение российских войск в Днепропетровскую область указывает на недееспособность режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём личном блоге.
Парламентарий подчеркнул, что украинские войска, судя по всему, не намерены признавать «катастрофы на фронте».
По словам Дубинского, на кону каждого дня продвижения к завершению конфликта стоят граждане, земля и экономика. Это та цена, которую украинцы вынуждены платить «за одного идиота у власти».
Депутат добавил, что в настоящее время осуществляется операция по сдаче Украины.
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