Первая женщина-танкист ВСУ Инна Стойко ликвидирована в зоне спецоперации

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Российские военные ликвидировали первую женщину-танкиста ВСУ Инну Стойко. Об этом сообщает Телеграм-канал "Шепот фронта" со ссылкой на украинские соцсети.
Уточняется, что Стойко числилась в третьей танковой бригаде ВСУ. Ей было 38 лет. Она была ликвидирована российскими силами 30 ноября.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что на стороне ВСУ участвуют в военных действиях женщины, в том числе беременные. Потери среди личного состава могут привести к тому, что на Украине не кому будет продолжать род, поделился размышлениями Джонсон.
Американский эксперт также допустил вероятность проведения на Украине мобилизации, в рамках которой на фронт будут призваны мужчины от 17 до 70 лет. При этом шведский портал Swebbtv ранее писал, что бойцы Вооруженных сил Украины выживают, в среднем, по два-три дня на полях специальной военной операции.
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Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что на стороне ВСУ участвуют в военных действиях женщины, в том числе беременные. Потери среди личного состава могут привести к тому, что на Украине не кому будет продолжать род, поделился размышлениями Джонсон.
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Элина Позднякова