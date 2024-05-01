Первые истребители F-16 могут появиться на Украине после Пасхи

Фото: iStock/VanderWolf-Images
Истребители F-16 могут появиться на Украине после Пасхи, которая в этом году приходит на 5 мая, заявил представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в интервью украинскому изданию «Новости Live».
«Да, есть планы после Пасхи. Мы ожидаем. Наша цель — максимально эффективно работать с предоставленным нам оборудованием», — ответил Евлаш на вопрос о предполагаемых сроках начала действия истребителей на украинской территории.Однако он не уточнил точную дату, отметив, что расписание было изменено несколько раз.
Согласно заявлению министра обороны Бельгии Людивин Дедондер от 26 апреля, королевство может осуществить поставку своих истребителей F-16 в Украину до конца 2024 года.
Читайте также:
В ВСУ рассказали, как будут хранить истребители F-16, чтобы их не поразили ВС РФ
Польша дважды за ночь поднимала в небо истребители из-за «активности авиации РФ»
Немецкий журналист Репке: ВС РФ уничтожат истребители F-16 за несколько недель
Артем Кузьмин