В ВСУ рассказали, как будут хранить истребители F-16, чтобы их не поразили ВС РФ

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Истребители F-16 будут рассредоточены на различных типах взлетных полос и аэродромах, чтобы их не поразила армия России. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Украины Илья Евлаш.
«Это колоссальные средства, если мы говорим о рытье подземных хранилищ, бункеров. Для этого также нужно время. Поэтому сейчас разрабатываются другие методы, как расставлять, где размещать. Мы понимаем, что это будет рассредоточенное использование на различных типах взлетных полос, аэродромах», — рассказал Евлаш.
По его словам, места для хранения F-16 будут выбраны так, чтобы ВС РФ не смогла их обнаружить. При этом будут использоваться методы для введения армии России в заблуждение.
Конкретные способы Евлаш не раскрыл, однако отметил, что уже есть конкретные наработки и мысли, где будут размещаться F-16 на Украине.
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Элина Позднякова