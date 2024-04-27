Польша дважды за ночь поднимала в небо истребители из-за «активности авиации РФ»

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За прошедшую ночь польские дежурные военные самолёты дважды поднимались в воздух из-за «повышенной активности российской авиации дальнего действия». Об этом сообщили представители командования армии Польши.
В своей социальной сети X (бывший Twitter) представители военного ведомства сообщили о взлёте истребителей ВВС Польши в 23:55 26 апреля и в 4:44 27 апреля. В первый раз боевые самолёты пробыли в воздухе около полутора часов, во второй — более трёх часов. В 7:46 утра 27 апреля польское командование сообщило, что деятельность истребительной авиации прекращена.
Вечером 26 апреля на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что в ночь на 27 апреля российские военные атаковали объекты украинской энергетической инфраструктуры в трёх регионах. Удары наносились по территории Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Последняя имеет общую границу с Польшей.
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Александр Бойцов