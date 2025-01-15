Первые результаты массированной ракетной атаки по Украине 15 января: какие объекты поражены

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Утром 15 января армия России нанесла массированный ракетный удар по объектам на Украине. Известно, что один из них пришелся по аэропорту в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям РФ на запорожском направлении. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Удар по аэропорту в Черкассах
«По сообщению сопротивления, взрыв в стороне аэропорта. Взрыв мощный, в микрорайоне «Казбет», окна дрожали. Насчет присутствия самолетов в аэропорту сведений нет, а вот то, что регулярно взлетают вертолеты и летят бомбить наши позиции на Запорожском направлении – сведения есть», — написал Лебедев в своем Telegram-канале.
Удар по аэродрому в Киевской областиПри этом в городе Белая Церковь Киевской области также зафиксирован прилет в направлении аэродрома. По словам Лебедева, самолетов там нет, однако есть склады, которые хорошо охраняются. Он добавил, что в сторону аэродрома двигается большое число экипажей скорой помощи, движение на некоторых улицах перекрыто, а район «Гайок» оцеплен сотрудниками СБУ.
Удар в Черниговской области
Тем временем в Черниговской области ударили в районе села Хреновка. Местные жители сообщили, что детонация была сильнее, чем сам прилет. Лебедев предположил, что была уничтожена пусковая установка, из которой на днях обстреливали Брянск. Сейчас силовые структуры Украины пытаются найти тех, кто передал информацию российской стороне.
«В окрестных селах переполох: бандеровцы устраивают серьезную проверку в поисках тех, кто слил информацию. Местных выгоняют из домов на улицу, пока в доме идет капитальный шмон», — пишет Лебедев.
Что еще известно
Под массированный ракетный удар попали также Львовская и Ивано-Франковская области. По данным «Укрэнерго», аварийные отключения света идут в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Взрывы гремят по всей Украине. Предварительно, уничтожен газовый хаб и хранилище в городе Стрый Львовской области. Также под удар попала ТЭС в Кривом Роге.
По состоянию на 09:20 ВКС РФ работу завершили.
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