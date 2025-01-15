Первые результаты массированной ракетной атаки по Украине 15 января: какие объекты поражены

Утром 15 января армия России нанесла массированный ракетный удар по объектам на Украине. Известно, что один из них пришелся по аэропорту в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям РФ на запорожском направлении. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.