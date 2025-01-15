Уничтожен штаб кураторов Курской операцией ВСУ

В минувшую ночь российская армия провела операцию, в результате которой был уничтожен штаб с командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ), курирующим Курскую операцию. По информации, опубликованной в Telegram-канале Win/Win со ссылкой на собственные источники, ракетный удар был нанесен по скоплению живой силы и штабу ВСУ в Сумах.