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В минувшую ночь российская армия провела операцию, в результате которой был уничтожен штаб с командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ), курирующим Курскую операцию. По информации, опубликованной в Telegram-канале Win/Win со ссылкой на собственные источники, ракетный удар был нанесен по скоплению живой силы и штабу ВСУ в Сумах.
Сообщается о значительном количестве жертв среди офицерского состава, находившегося на момент удара в штабе. На месте происшествия активно работают машины скорой помощи и пожарные расчеты, что свидетельствует о серьезных последствиях удара. В районе инцидента зафиксировано оцепление со стороны Службы безопасности Украины (СБУ).
Кроме того, по информации обозревателя, минимум три боевых транспортера (БТРГ) готовились к ночной ротации в этом районе. Подробности о количестве пострадавших не приводятся.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Кроме того, по информации обозревателя, минимум три боевых транспортера (БТРГ) готовились к ночной ротации в этом районе. Подробности о количестве пострадавших не приводятся.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова