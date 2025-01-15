ВС РФ ударили по расположению ВСУ на пожарном полигоне в Харькове

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Армия России нанесла удар по расположению ВСУ на территории пожарного полигона в Залютино в Харькове. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, его слова приводит РИА Новости.
«В Залютино прилетело по расположению на территории пожарного полигона. Там еще остались целыми и нетронутыми гараж, полный машин, склад с чем-то таким, что разгружали погрузчиками», — сообщил Лебедев.
По его словам, разгружали «что-то» в больших зеленых полутораметровых ящиках.
Тем временем утром, 15 января, по Украине нанесен массированный ракетный удар. Воздушная тревога звучит по всей стране. Взрывы гремят в Харькове, Ивано-Франковске,Черкассах и других городах. Также сообщалось о взрывах в Винницкой и Киевской областях. Целями для ударов, предварительно, стали военные аэродромы противника и ТЭС.
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Элина Позднякова