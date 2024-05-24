Песков опроверг сообщения о готовности РФ к переговорам по нынешней линии фронта

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не готова начинать переговоры по Украине на условии, что конфликт будет заморожен по текущей линии фронта. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.
По словам Пескова, переговоры возможны для того, чтобы достичь те цели, которые Россия достигает в процессе специальной военной операции на Украине. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Путин заявлял о том, что составленные ранее документы могли послужить основанием для дискуссий, однако не более того.
Ранее издание Reuters сообщило, что глава российского государства Владимир Путин готов остановить военные действия на Украине путем переговоров о прекращении огня, на которых будут зафиксированы «нынешние линии фронта».
Напомним, осенью 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает переговоры с РФ, пока ее президентом является Владимир Путин. Это произошло, после того как в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
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Ранее издание Reuters сообщило, что глава российского государства Владимир Путин готов остановить военные действия на Украине путем переговоров о прекращении огня, на которых будут зафиксированы «нынешние линии фронта».
Напомним, осенью 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает переговоры с РФ, пока ее президентом является Владимир Путин. Это произошло, после того как в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
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Екатерина Коршунова