Песков: Путин не получал просьб признать киевский режим террористическим

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину не поступало обращений с просьбой признать киевский режим террористическим. Об этом Песков сообщил журналистам.
Отметим, что председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин в рамках Петербургского международного юридического форума предложил признать Украину террористическим государством. Песков добавил, что о такого рода обращениях не осведомлен.
Ранее Песков заявил, что удары Киева по Донецку, гражданской инфраструктуре и людям являются чудовищным актом терроризма. Представителя Кремля отметил, что киевский режим продолжает показывать звериное лицо.
Напомним, 21 января ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды. В понедельник в Донецкой Народной Республике объявлен день траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны ВСУ.
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Ранее Песков заявил, что удары Киева по Донецку, гражданской инфраструктуре и людям являются чудовищным актом терроризма. Представителя Кремля отметил, что киевский режим продолжает показывать звериное лицо.
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Екатерина Коршунова