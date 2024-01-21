МИД РФ: Все причастные и ответственные за атаку по Донецку понесут наказание

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Атака украинских войск при поддержке США и их сателлитов на Донецк является террористическим актом против мирного населения РФ. Об этом сообщается в заявлении на сайте МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что все причастные и ответственные за это преступление понесут неотвратимое наказание. Отмечается, что СК России оперативно начал расследование данного террористического акта.
В МИД РФ добавили, что атаки украинских войск демонстрируют полное отсутствие у Киева воли к урегулированию конфликта.
Напомним, ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды. На месте работают сотрудники оперативных служб. На данный момент происходит поиск фрагментов вооружения.
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Екатерина Коршунова