В Кремле назвали удары по Донецку актом терроризма

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удары Киева по Донецку, гражданской инфраструктуре и людям являются чудовищным актом терроризма. Об этом Песков сообщил журналистам.
Представителя Кремля отметил, что киевский режим продолжает показывать звериное лицо. Песков подчеркнул, что Москва осуждает удары ВСУ по Донецку. Он также добавил, что минобороны, системы противовоздушной обороны и иные ведомства делают все для защиты населения и государства от террористических атак.
Ранее в МИД РФ сообщили, что атака украинских войск при поддержке США и их сателлитов на Донецк является террористическим актом против мирного населения РФ. В ведомстве подчеркнули, что все причастные и ответственные за это преступление понесут неотвратимое наказание.
Напомним, 21 января ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды. В понедельник в Донецкой Народной Республике объявлен день траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны ВСУ.
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Ранее в МИД РФ сообщили, что атака украинских войск при поддержке США и их сателлитов на Донецк является террористическим актом против мирного населения РФ. В ведомстве подчеркнули, что все причастные и ответственные за это преступление понесут неотвратимое наказание.
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Екатерина Коршунова