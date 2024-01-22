В Кремле назвали удары по Донецку актом терроризма

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что предложение ЕС выделять по пять миллиардов евро в год в специальный фонд на закупку оружия для Украины является продолжением старого военного психоза. Об этом Сийярто написал в социальной сети перед началом первого в году заседания глав МИД стран Евросоюза.