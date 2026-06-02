02 июня 2026, 15:14

Песков: СВО завершится до конца суток, если Зеленский выведет ВСУ с территории РФ

Спецоперация на Украине может завершиться уже до конца суток, если Владимир Зеленский отдаст приказ о выводе ВСУ с территории российских регионов. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.





По его словам, российская специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока украинская сторона будет отказываться от переговоров и принятия решений, которые привели бы к урегулированию конфликта.





«СВО может быть завершена до конца суток, для этого Зеленскому надо дать приказ ВСУ покинуть российские регионы. Поэтому да, мы достигнем наших целей, и мы готовы к тому, чтобы достигнуть их мирным путем, путем мирных переговоров», — приводит Москва 24 слова Пескова.