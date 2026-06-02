Срыв переброски ВСУ под Гуляйполем, засада на вражеские БПЛА и удары «Ураганов» по складам: последние новости СВО на 2 июня
На фронтах СВО идет неприрывная работа. За минувшие сутки российские военнослужащие ликвидировали опорные пункты, склады с боеприпасами, автомобильную технику и живую силу врага. В Запорожской и Сумской областях были задействованы беспилотники «Молния-2» и танки Т-72Б3, а на Краснолиманском направлении из реактивной артиллерии уничтожен склад с боеприпасами. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Срыв переброски ВСУ под ГуляйпольскимСогласно данным Минобороны РФ, минувшим днем подразделения группировки «Восток» вскрыли перемещение дополнительных сил противника у населенного пункта Комсомольское (Гуляйпольское) Запорожской области. Операторы БПЛА своевременно зафиксировали манёвр украинских формирований. Координаты целей переданы расчёту РСЗО БМ-21 «Град». Реактивная артиллерия оперативно выдвинулась на огневую позицию и нанесла высокоточный удар. Ликвидирована пехота ВСУ и сорвана переброска резервов. Дополнительно поражены укреплённые узлы националистов в черте городской застройки.
Ликвидация опорного пункта в Сумской областиВ Сумской области разведка 22-го мотострелкового полка вскрыла хорошо укреплённый узел обороны ВСУ. Объект включал блиндажи, соединительные траншеи и замаскированные стрелковые точки. Удар нанесли расчёты FPV-дронов и беспилотник самолётного типа «Молния-2». Результатом атаки стало полное уничтожение всех укрытий и личного состава противника.
Параллельно воздушная разведка зафиксировала постоянный коридор пролёта вражеских БПЛА. Российские операторы организовали засаду на этой «трассе» и таранным манёвром сбили один неприятельский дрон. В результате этого украинская сторона потеряла опорный пункт и лишилась возможности атаковать позиции российских войск на данном направлении.
Уничтожение живой силы ВСУ в Запорожской областиВ Запорожской области расчёт БПЛА группировки «Восток» засёк перемещение вражеских резервов в полосе лесных насаждений. Российские военные отметили активность националистов на участке с работой станций радиоэлектронного подавления. Данные о целях ушли в 38-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду 35-й общевойсковой армии. Миномётчики получили координаты и приступили к поражению. Минувшей ночью воздушная разведка вскрыла также подвоз боеприпасов и смену подразделений противника. Точным огнём уничтожены опорные узлы и личный состав в укрытиях. Сорваны попытки ВСУ провести ротацию и пополнить запасы снарядов на передовой.
Кроме того, согласно информации Минобороны РФ, в Запорожской области разведка беспилотных систем вскрыла вражеские блиндажи. Координаты целей ушли танкистам. Экипажи Т-72Б3 выехали на рубеж и нанесли несколько прицельных ударов. Для защиты от встречных атак дронов противника танки применили манёвр: после каждого залпа по укреплениям боевые машины немедленно меняли позиции. В итоге уничтожены фортификационные сооружения и личный состав неприятеля. Наведение орудий и подтверждение попаданий обеспечили штатные российские средства связи и управления. Разрушение блиндажей сломало оборонительный рубеж ВСУ и прервало попытки националистов закрепиться на этом участке фронта.
Удар по складу боеприпасов на Краснолиманском направленииНа Краснолиманском направлении дежурные средства группировки «Запад» работают без пауз. Расчёт РСЗО «Ураган» из 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии получил приказ и сразу выдвинулся из укрытия. Боевая машина произвела залп 220-мм осколочно-фугасными реактивными снарядами. Дальность стрельбы превысила 20 километров. Целями стали склад боеприпасов ВСУ и сосредоточение живой силы противника.
Удар уничтожил оба объекта. Разведывательные дроны в реальном времени зафиксировали детонацию и пожар на вражеских позициях. После выполнения задачи артиллеристы немедленно свернулись и ушли с точки. Результат удара позволил штурмовым подразделениям занять назначенные рубежи. Точная работа реактивной артиллерии наносит максимальный урон неприятелю и снижает угрозу для наступающих войск.
Атаки по пунктам управления БПЛА и антенам ВСУВ Сумской области операторы беспилотников самолётного типа «Молния-2» (352-й мотострелковый полк, группировка «Север») нанесли удары по заранее вскрытым целям. Уничтожены командные узлы вражеских дронов, стрелковые позиции и живая сила ВСУ.
Также за минувшие сутки расчёты ударных дронов 11-го армейского корпуса группировки «Север» на Харьковском направлении поразили автомобили и наземные роботизированные комплексы ВСУ. Эти средства противник использовал для доставки продовольствия, ГСМ, снаряжения и боеприпасов к линии фронта.