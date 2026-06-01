Порядка 80 разлученных в ходе СВО семей воссоединились, заявила Лантратова.
Порядка 80 разлученных в ходе СВО семей воссоединились. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова, пишет ТАСС.
На момент написания заметки более подробной информации нет. Ранее чиновница говорила о том, что после СВО многие «защитники прав» покинули Россию.
Она подчеркнула, что подлинное гражданское общество — это солидарность и взаимопомощь, а не объединение по политическим интересам, где «очки зарабатываются профессиональной критикой и оппозиционностью государству». Об этом писал RT.
14 мая Татьяна Москалькова покинула пост омбудсмена. На её место назначили Яну Лантратову.
Читайте также: