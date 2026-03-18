Песков: РФ не получала сигналов от ЕС по диалогу в рамках энергосотрудничества

18 марта 2026, 14:02

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Москва не получала никаких сигналов от европейцев о желании вести диалог в рамках энергосотрудничества. Такое заявление во время разговора с журналистами сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.





По его словам, пока со стороны европейских стран поступали сигналы о том, что они хотят занять свое место за столом переговоров по теме мирного урегулирования конфликта на Украине. Однако Россия не считает их участие в этом вопросе целесообразным.





«Никаких сигналов от европейцев о том, что они хотят хотя бы вести диалог, не поступало», — приводят argumenti.ru слова Пескова.