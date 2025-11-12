Песков: Запад все лучше осознает, что выделяемые Киеву деньги разворовываются
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные страны все больше замечают проблемы с коррупцией на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
На пресс-конференции журналисты спросили его о недавнем скандале, связанном с нецелевым использованием помощи для Киева.
Песков отметил, что европейские столицы и США, являющиеся основными донорами для Украины, начинают осознавать, что значительная часть выделенных средств разворовывается. Он подчеркнул, что граждане этих стран все чаще понимают, как их налоговые деньги расходуются.
По словам Пескова, ситуация становится более очевидной, и количество людей, осознающих масштабы проблемы, растет.
