На Западе раскрыли стратегию России по «подчинению Украины»
Журнал Foreign Affairs опубликовал материал, в котором журналисты описали предполагаемый план России по установлению контроля над Украиной, состоящий из трёх этапов.
По информации издания, только первый этап носит военный характер. В его рамках Москва рассчитывает занять достаточно украинской территории, чтобы Киев мог вести экономическую деятельность только с согласия России. Боевые действия, как отмечает автор, могут затронуть Харьковскую, Николаевскую и Одесскую области.
Второй этап предполагает использование экономических рычагов воздействия, а на третьем этапе Украина должна войти в сферу влияния Москвы. Отмечается, что при ускорении военных успехов России удастся принудить Украину к подчинению уже в следующем году.
