На Западе раскрыли стратегию России по «подчинению Украины»

12 ноября 2025, 12:09

Foreign Affairs: Россия хочет взять под контроль Украину в три этапа

Фото: iStock/3dmitry

Журнал Foreign Affairs опубликовал материал, в котором журналисты описали предполагаемый план России по установлению контроля над Украиной, состоящий из трёх этапов.