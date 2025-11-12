Российская разведка рассказала о желании Армении «отвязаться» от Москвы
СВР России: Армения хочет «отвязаться» от Москвы и помочь Киеву
Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Армения планирует сократить зависимость от России и начать закупки зерна у Украины.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
«Долгие годы Армения закупала в России зерно. Сейчас армяне, как говорится, из политических соображений "хотят отвязаться" от Москвы и оказать помощь Украине – приобретать часть необходимых объёмов зерна у "незалежной"», – отметили в СВР.
При этом, по данным ведомства, украинское зерно более чем в полтора раза дороже российского. Кроме того, Евросоюзу предлагается компенсировать разницу в стоимости зерна из Украины.