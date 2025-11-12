Достижения.рф

Российская разведка рассказала о желании Армении «отвязаться» от Москвы

Фото: iStock/irgit

Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Армения планирует сократить зависимость от России и начать закупки зерна у Украины.



Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Долгие годы Армения закупала в России зерно. Сейчас армяне, как говорится, из политических соображений "хотят отвязаться" от Москвы и оказать помощь Украине – приобретать часть необходимых объёмов зерна у "незалежной"», – отметили в СВР.

При этом, по данным ведомства, украинское зерно более чем в полтора раза дороже российского. Кроме того, Евросоюзу предлагается компенсировать разницу в стоимости зерна из Украины.
Анастасия Чинкова

