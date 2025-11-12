Российская разведка рассказала о желании Армении «отвязаться» от Москвы

12 ноября 2025, 11:58

СВР России: Армения хочет «отвязаться» от Москвы и помочь Киеву

Фото: iStock/irgit

Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Армения планирует сократить зависимость от России и начать закупки зерна у Украины.





Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.





«Долгие годы Армения закупала в России зерно. Сейчас армяне, как говорится, из политических соображений "хотят отвязаться" от Москвы и оказать помощь Украине – приобретать часть необходимых объёмов зерна у "незалежной"», – отметили в СВР.