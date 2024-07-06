Песков: западные политики не связывались с Кремлем по мирной инициативе Путина

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики не проявляли интерес к мирным инициативам по Украине, которые были предложены российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что политические деятели Запада также не связывались с Кремлем по данному вопросу. Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что мирные инициативы президента РФ Владимира Путина дают возможность сразу остановить боевые действия на Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова