Силы ПВО за ночь уничтожили восемь беспилотников ВСУ над двумя областями

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Российские средства ПВО уничтожили за ночь восемь украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что семь вражеских беспилотных летательных аппаратов были сбиты над Курской областью и один над Белгородской. Иных подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.
Ранее сообщалось, что украинские националисты атаковали беспилотниками гражданские объекты в нескольких муниципалитетах Краснодарского края. В результате атаки загорелись резервуары с топливом.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что украинские националисты атаковали беспилотниками гражданские объекты в нескольких муниципалитетах Краснодарского края. В результате атаки загорелись резервуары с топливом.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова