Подполье: ВС РФ ударили по заводу в Сумах, где делают кассетные заряды для РСЗО

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли удар по заводу Сумыхимпром в Сумах, где изготавливают кассетные заряды для РСЗО. Об этом сообщает РИА Новости.
Лебедев отметил, что ночью российская армия трижды ударила по военному объекту в Сумах, и первый взрыв прозвучал около полуночи в направлении железнодорожной станции «Басы». Согласно информации сопротивления, само производство находится под землей.
По словам Лебедева, второй взрыв был сильным и чувствовался в центре города.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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По словам Лебедева, второй взрыв был сильным и чувствовался в центре города.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова