Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Подполье: ВС РФ ударили по заводу в Сумах, где делают кассетные заряды для РСЗО

Подполье: ВС РФ ударили по заводу в Сумах, где делают кассетные заряды для РСЗО

06 июля 2024, 07:48
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли удар по заводу Сумыхимпром в Сумах, где изготавливают кассетные заряды для РСЗО. Об этом сообщает РИА Новости.
Лебедев отметил, что ночью российская армия трижды ударила по военному объекту в Сумах, и первый взрыв прозвучал около полуночи в направлении железнодорожной станции «Басы». Согласно информации сопротивления, само производство находится под землей.

По словам Лебедева, второй взрыв был сильным и чувствовался в центре города.



Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Читайте также:

Силы ПВО за ночь уничтожили восемь беспилотников ВСУ над двумя областями

ВСУ атаковали объекты в Краснодарском крае, загорелись резервуары с топливом

В США заявили о неприемлемых потерях ВСУ после удара российскими ракетами
#армия
#производство
#ночь
#взрыв
#станции
#всу
#пво
#вс рф
Песков: западные политики не связывались с Кремлем по мирной инициативе Путина
06 июля 2024, 08:02

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики не проявляли интерес к мирным инициативам по Украине, которые были предложены российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что политические деятели Запада также не связывались с Кремлем по данному вопросу. Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что мирные инициативы президента РФ Владимира Путина дают возможность сразу остановить боевые действия на Украине.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Ушаков: мирные инициативы Путина позволяют остановить боевые действия на Украине

Подполье: ВС РФ ударили по заводу в Сумах, где делают кассетные заряды для РСЗО

Силы ПВО за ночь уничтожили восемь беспилотников ВСУ над двумя областями
#всу
#вс рф
#спецоперация
#кремль
#дмитрий песков
#владимир путин
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Силы ПВО за ночь уничтожили восемь беспилотников ВСУ над двумя областями
МО: ПВО за ночь уничтожила восемь БПЛА ВСУ над Курской и Белгородской областями
06 июля 2024, 07:36

Фото: iStock/e-crow

Российские средства ПВО уничтожили за ночь восемь украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что семь вражеских беспилотных летательных аппаратов были сбиты над Курской областью и один над Белгородской. Иных подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.

Ранее сообщалось, что украинские националисты атаковали беспилотниками гражданские объекты в нескольких муниципалитетах Краснодарского края. В результате атаки загорелись резервуары с топливом.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

ВСУ атаковали объекты в Краснодарском крае, загорелись резервуары с топливом

В США заявили о неприемлемых потерях ВСУ после удара российскими ракетами

Политолог Рыжевский назвал стягивание ВСУ к границе Белоруссии провокацией
#всу
#беспилотник
#бпла
#спецоперация
#минобороны рф
#вс рф
#белгородская область
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ атаковали объекты в Краснодарском крае, загорелись резервуары с топливом
06 июля 2024, 07:22

Фото: iStock/sarawutk

Украинские боевики атаковали беспилотниками гражданские объекты в нескольких муниципалитетах Краснодарского края. Об этом сообщили в оперштабе региона.
Уточняется, что в станицах Павловской и Ленинградской загорелись резервуары с топливом. Согласно информации источника, никто не пострадал.

Под удар ВСУ попали Ейский, Ленинградский и Павловский районы.

В пятницу вечером, 5 июля, в Краснодарском крае система ПВО сбила несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. После теракта в Приморско-Ахтарске на Кубани госпитализированы шесть человек, из них двое детей.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Беспилотники ВСУ атаковали гражданские объекты Краснодарского края

В украинских Сумах после взрывов пропал свет и прекратилась подача воды

Российские штурмовики рассказали об освобождении Очеретино
#всу
#удар
#пво
#краснодарский край
#спецоперация
#бпла
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские штурмовики рассказали об освобождении Очеретино
Штурмовики ВС РФ рассказали, как освобождали Очеретино
06 июля 2024, 06:41

Фото: iStock/Evgeny555

Российские штурмовики рассказали о том, как было освобождено село Очеретино на авдеевском направлении, передает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.
По словам военных, им удалось пройти незамеченными в промышленную зону и взять в плен застигнутых врасплох украинских военных.

«Заходили в город военнослужащие мелкими группами через окопы, которые противник оставил на подступах к городу», – отметили в ведомстве.

Из-за неожиданного появления российских штурмовиков военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали активно сдаваться.

Ранее боец ВСУ заявил об использовании ВС РФв районе Очеретино беспилотников с нестандартной частотой 400-500 мегагерц. По его словам, российские военные с помощью таких беспилотников ставят под угрозу передвижение ВСУ в регионе.

Читайте также:

Российский боец в одиночку ликвидировал позицию ВСУ в Нью-Йорке с помощью мины

Водитель тягача ВСУ по ошибке привез танк на позиции ВС РФ в районе Очеретино

Опубликованы кадры бегства ВСУ с позиции западнее Очеретино в районе Сокола
#всу
#очеретино
#вс рф
#россия
#украина
#бпла
#беспилотник
#минобороны рф
#плен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Позиции ВСУ в Часовом Яре уничтожили с помощью планирующих бомб
06 июля 2024, 02:49

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

Авиационные удары российских войск с применением планирующих бомб сделали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новый города Часов Яр полностью непригодными к обороне, передает Politico со ссылкой на пресс-службу 24-й отдельной механизированной бригады украинской армии.
По данным издания, украинская армия была вынуждена отойти на другой берег канала, на окраину важного города Часов Яр.

«Позиции стали совершенно непригодны для обороны из-за сокрушительных ударов российских планирующих бомб», – отметили в 24-й механизированной бригаде имени короля Даниила.

Захват Часова Яра откроет российским военным путь вглубь последней линии обороны ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Ранее российские военные за неделю заняли пять населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО).

Читайте также:

В украинских Сумах после взрывов пропал свет и прекратилась подача воды

Российский боец в одиночку ликвидировал позицию ВСУ в Нью-Йорке с помощью мины

«Страна»: в украинских Сумах прогремело два взрыва, объявлена воздушная тревога
#украина
#всу
#днр
#часов яр
#бомба
#удар
#россия
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В украинских Сумах после взрывов пропал свет и прекратилась подача воды
В Сумах в результате взрывов частично пропал свет и прекратилась подача воды
06 июля 2024, 02:36

Фото: iStock/MushroomsArtSeven

В Сумах в результате серии взрывов частично пропал свет, передает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.
«В Сумах частично отсутствует электроэнергия», – сообщается в публикации.

Издание также ссылается на сообщение Госводоканала о том, что все водопроводные сооружения остались без электричества, а сама подача воды временно остановлена.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, воздушная тревога была объявлена в десяти областях Украины, включая Сумскую, Киевскую и Одесскую.

После полуночи 6 июля в Сумах прогремели первые взрывы, после чего корреспонденты «Общественного» сообщили о серии повторных взрывов с интервалом в 10-20 минут.

Читайте также:

«Страна»: в украинских Сумах прогремело два взрыва, объявлена воздушная тревога

В ВСУ рассказали о критической ситуации на очеретинском направлении

MWM: уничтожение ВС РФ танков Abrams на СВО сильно испортило их репутацию в мире
#украина
#взрыв
#электроэнергия
#свет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опубликованы переговоры летчиков Су-34 ВКС РФ, отбившихся от залпа ПВО Patriot
06 июля 2024, 01:42

Фото: istockphoto/TebNad

В сети опубликовали переговоры российских пилотов, отбившихся от залпа системы ПВО Patriot. Расшифровку диалога летчиков Су-34 ВКС РФ опубликовали в телеграм-канале Fighterbomber.
В записи говорится, что во время выполнения боевой задачи истребители попали в зону слежения вражеских систем, после чего по ним выпустили ракеты.

Судя по расшифровке, пилоты начали маневры уклонения и выпустили по комплексам ПВО противорадиолокационные ракеты. При этом летчики все же смогли сбросить по своим изначальным целям четыре бомбы с модулем планирования и коррекции полета.

Сообщается, что ракеты комплекса Patriot не смогли попасть в цель. Как заявил один из летчиков, два снаряда пролетели мимо и взорвались на расстоянии.

«Тряхануло здорово. Нормально все», — отчитался он.
Расшифровка заканчивается словами одного из пилотов: «Че, Серег, поживем еще?». На что второй ему философски ответил, что они занимаются «самой лучшей работой в мире».

Читайте также:

«Страна»: в украинских Сумах прогремело два взрыва, объявлена воздушная тревога

Российский боец в одиночку ликвидировал позицию ВСУ в Нью-Йорке с помощью мины

MWM: уничтожение ВС РФ танков Abrams на СВО сильно испортило их репутацию в мире
#лётчики
#сво
#всу
#вс рф
#ракеты
#истребители
#пво
#пилоты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российский боец в одиночку ликвидировал позицию ВСУ в Нью-Йорке с помощью мины
WarGonzo: боец ВС РФ уничтожил позицию ВСУ в Нью-Йорке противотанковой миной
06 июля 2024, 01:28

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Российский боец в одиночку ликвидировал позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой Народной Республики (ДНР). Видеозапись подвига опубликовали в Telegram-каналом WarGonzo военного корреспондента Семена Пегова.
На кадрах с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) видно, как штурмовик приближается к окну дома с украинскими военными и забрасывает в него противотанковую мину. Через несколько секунд произошел взрыв, здание полностью разрушилось.

Сам боец выжил, но получил контузию.

Читайте также:

Российский военнослужащий в одиночку спас 80 сослуживцев в зоне СВО

Российский боец почти неделю в одиночку оборонял позицию под Угледаром

«Подвиг рядового Максимова»: раненый пулеметчик ВС РФ в одиночку уничтожил 27 военных ВСУ
#бпла
#мина
#военкор
#военные
#сво
#всу
#вс рф
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Страна»: в украинских Сумах прогремело два взрыва, объявлена воздушная тревога
06 июля 2024, 01:16

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

В городе Сумы прогремело два взрыва на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом заявляет украинское издание «Страна.ua». Уточняется, что о взрывах сообщали с перерывом в 20 минут.
По данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Сумской области объявлена с 22.41 пятницы, 5 июля. Судя по онлайн-картам ведомства, сирены звучат также в Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Минобороны России не давало комментариев касательно происходящего.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что за последнюю неделю ВС РФ нанесли 23 групповых комбинированных удара по различным объектам ВПК Украины. При атаках использовалось высокоточное оружие дальнего действия и беспилотные летательные аппараты. Среди целей – цехи, специализирующиеся на сборке БПЛА и безэкипажных катеров, аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу оборонных предприятий Украины, хранилища топлива для военной техники, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетных вооружений.

Читайте также:

В ВСУ рассказали о критической ситуации на очеретинском направлении

MWM: уничтожение ВС РФ танков Abrams на СВО сильно испортило их репутацию в мире

Interia: часть F-16 могут оставить в Польше из-за ударов ВС РФ по аэродромам ВСУ
#оружие
#бпла
#тревога
#сво
#всу
#вс рф
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф