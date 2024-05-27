Столтенберг: ЕС и близко не выполнил обещание по поставке 1 млн снарядов Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз обещал поставить Украине миллион снарядов, однако «даже близко не выполнил своего обещания». Об этом Столтенберг сообщил во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, передает ТАСС.