Столтенберг: ЕС и близко не выполнил обещание по поставке 1 млн снарядов Украине

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз обещал поставить Украине миллион снарядов, однако «даже близко не выполнил своего обещания». Об этом Столтенберг сообщил во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, передает ТАСС.
По словам генсека, союзники по Североатлантическому альянсу поставили Киеву 99% всего оружия, однако этого оказалось недостаточно. Столтенберг также отметил серьезные проблемы с перебоями в поставках.
Он заключил, что многочисленные неудачи украинской армии на фронте связаны с недостатком военной помощи.
Ранее сообщалось, что администрация США собирается объявить о выделении Киеву пакета военной помощи в 275 миллионов долларов. В данный пакет помощи войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм.
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Он заключил, что многочисленные неудачи украинской армии на фронте связаны с недостатком военной помощи.
Ранее сообщалось, что администрация США собирается объявить о выделении Киеву пакета военной помощи в 275 миллионов долларов. В данный пакет помощи войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм.
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Екатерина Коршунова