Песков заявил о паузе в переговорах по Украине

Песков: переговоры по Украине пока на паузе, у США много других дел
Переговорный процесс по Украине сейчас приостановлен. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Отвечая на вопрос журналиста агентства, он объяснил, что у американской стороны сейчас много других дел.
«Что касается процесса переговорного, да, он пока на паузе, у американцев много дел других, понятно каких, и сейчас в этой связи в трехстороннем формате трудно собраться», — сказал представитель Кремля.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.