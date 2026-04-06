Песков заявил о паузе в переговорах по Украине

06 апреля 2026, 13:09

Песков: переговоры по Украине пока на паузе, у США много других дел

Переговорный процесс по Украине сейчас приостановлен. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.





Отвечая на вопрос журналиста агентства, он объяснил, что у американской стороны сейчас много других дел.





«Что касается процесса переговорного, да, он пока на паузе, у американцев много дел других, понятно каких, и сейчас в этой связи в трехстороннем формате трудно собраться», — сказал представитель Кремля.