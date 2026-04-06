Российские силы нанесли удар по украинским заводам и инфраструктуре
Российские военные провели масштабную операцию, нацелившись на ключевые объекты Украины. Об этом пишет РАИ Новости.
Уничтожены цеха, производящие системы управления для оперативно-тактических ракет. Удар пришелся и на энергетическую инфраструктуру, используемую украинскими вооруженными силами.
Оперативно-тактическая авиация, беспилотники и артиллерия атаковали 159 объектов. В числе пораженных — места хранения и сборки БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Министерство обороны России сообщило о результатах этой операции.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: