Пытаемся взять в клещи: Баранец назвал самые горячие бои на СВО в январе

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На большинстве участков линии боевого сопротивления российская армия прочно перехватывает инициативу и пытается уничтожить опорные пункты противника. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
По его словам, наиболее горячие бои идут в Авдеевке. Здесь российская армия применяет умные бомбы «ФАБ».
Ещё одна горячая точка находится на берегу Днепра — в районе Крынок. По словам полковника в отставке, противник не оставляет надежд закрепиться на плацдарме, посылает новые лодочные десанты, но ВС РФ их уничтожает.
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«Авдеевку мы пытаемся взять в клещи и нещадно бомбим, используя ФАБы, – фугасные авиационные бомбы большой мощности. Также мы потихоньку пытаемся закрыть кольцо вокруг Авдеевки, чтобы перерезать единственную дорогу, по которой противник поставляет резервы, боеприпасы и медицинские средства», — сказал Баранец.
«Хорошее продвижение в направлении Купянска, там мы неспешно, но уверенно пытаемся выковырять противника с оборонительных позиций. Идут и позиционные бои на запорожском направлении. В последнее время наша авиация начала всё больше наносить ракетные и бомбовые удары по тыловым позициям противника. Здесь мы бьём по складам с боеприпасами, по военно-промышленным предприятиям, чтобы лишить противника возможности пополнять необходимыми средствами свои войска», — заключил военный эксперт.Читайте также:
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Екатерина Шмакова